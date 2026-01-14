VIDEO | Bogdan Cristian Popoviciu, al doilea doctor în mine, petrol și gaze din cadrul Cupru Min Abrud: „Vreau să cred că acest titlu științific va fi un imbold pentru colegii mai tineri”

Ştirea zilei

Bogdan Cristian Popoviciu, al doilea doctor în mine, petrol și gaze din cadrul Cupru Min Abrud: „Vreau să cred că acest titlu științific va fi un imbold pentru colegii mai tineri"

acum 3 ore

Bogdan Cristian Popoviciu, al doilea doctor în mine, petrol și gaze din cadrul Cupru Min Abrud: „Vreau să cred că acest titlu științific va fi un imbold pentru colegii mai tineri”

Compania Cupru Min Abrud se mândrește cu al doilea doctor în mine, petrol și gaze.

Titlul acordat de Universitatea din Petroșani l-a obținut Bogdan Cristian Popoviciu, adjunct șef de carieră, cu lucrarea „Evaluarea sistemelor principale de transport în cariera Roșia Poieni”.

„Vreau să cred că acest titlu științific va fi un imbold pentru colegii mai tineri. Această prformanță ne arată că marea familii Cupru Min se dezvoltă frumos și are viitor, că mineritul are un viitor. Este foarte important să avem colegi bine pregătiți profesional, să sprijinim și să încurajăm asemenea colegi”, a declarat directorul general Cupru Min, Mircea Goia.

„Felicitări, Bogdan și sperăm să ne bucurăm de cât mai multe asemenea succese din partea altor colegi!  Noroc bun și la mulți ani!”, au mai transmis reprezentanții companiei din Munții Apuseni.

Despre Cupru Min S.A. Abrud 

Reamintim că, Cupru Min S.A. Abrud s-a înființat în anul 2002, prin desprinderea din Compania Națională Minvest Deva, fiind succesoarea Combinatului Minier al Cuprului Roșia Poieni, înființat în 1977. Societatea se află în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și deține dreptul de exploatare pentru cca. 60% din rezervele naturale de cupru ale României.

Cupru Min S.A. Abrud este unicul producător din România care are ca obiect principal de activitate extracția de minereuri neferoase, prepararea minereurilor cuprifere și valorificarea concentratului cupros și a metalelor prețioase.

Exploatarea zăcământului se face în carieră, pe trepte, descendent cu înălțimea treptei de 15m, prin forare cu utilaje de forare Φ250mm, împușcare cu explozivi, încărcare cu excavatoare, încărcătoare frontale pe pneuri și transport cu autobasculante.

În anul 2018, compania a înregistrat o producție de concentrat de cupru de 39.017,119 de tone.

La data de 31.12.2017, Cupru Min S.A. Abrud avea 572 de angajați.

Zăcământul este situat administrativ pe teritoriul comunei Lupșa, județul Alba.

