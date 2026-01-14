VIDEO | Bogdan Cristian Popoviciu, al doilea doctor în mine, petrol și gaze din cadrul Cupru Min Abrud: „Vreau să cred că acest titlu științific va fi un imbold pentru colegii mai tineri”
Bogdan Cristian Popoviciu, al doilea doctor în mine, petrol și gaze din cadrul Cupru Min Abrud: „Vreau să cred că acest titlu științific va fi un imbold pentru colegii mai tineri”
Compania Cupru Min Abrud se mândrește cu al doilea doctor în mine, petrol și gaze.
Titlul acordat de Universitatea din Petroșani l-a obținut Bogdan Cristian Popoviciu, adjunct șef de carieră, cu lucrarea „Evaluarea sistemelor principale de transport în cariera Roșia Poieni”.
„Vreau să cred că acest titlu științific va fi un imbold pentru colegii mai tineri. Această prformanță ne arată că marea familii Cupru Min se dezvoltă frumos și are viitor, că mineritul are un viitor. Este foarte important să avem colegi bine pregătiți profesional, să sprijinim și să încurajăm asemenea colegi”, a declarat directorul general Cupru Min, Mircea Goia.
„Felicitări, Bogdan și sperăm să ne bucurăm de cât mai multe asemenea succese din partea altor colegi! Noroc bun și la mulți ani!”, au mai transmis reprezentanții companiei din Munții Apuseni.
Despre Cupru Min S.A. Abrud
Reamintim că, Cupru Min S.A. Abrud s-a înființat în anul 2002, prin desprinderea din Compania Națională Minvest Deva, fiind succesoarea Combinatului Minier al Cuprului Roșia Poieni, înființat în 1977. Societatea se află în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și deține dreptul de exploatare pentru cca. 60% din rezervele naturale de cupru ale României.
Cupru Min S.A. Abrud este unicul producător din România care are ca obiect principal de activitate extracția de minereuri neferoase, prepararea minereurilor cuprifere și valorificarea concentratului cupros și a metalelor prețioase.
Exploatarea zăcământului se face în carieră, pe trepte, descendent cu înălțimea treptei de 15m, prin forare cu utilaje de forare Φ250mm, împușcare cu explozivi, încărcare cu excavatoare, încărcătoare frontale pe pneuri și transport cu autobasculante.
În anul 2018, compania a înregistrat o producție de concentrat de cupru de 39.017,119 de tone.
La data de 31.12.2017, Cupru Min S.A. Abrud avea 572 de angajați.
Zăcământul este situat administrativ pe teritoriul comunei Lupșa, județul Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
INCENDIUL de la UM Cugir, din august 2025: Cercetări ”in rem” în cazul incidentului din una din halele unde era depozitată muniție. Nicio persoană nu este urmărită penal
INCENDIUL de la UM Cugir, din august 2025: Cercetări ”in rem” în cazul incidentului din una din halele unde era depozitată muniție. Nicio persoană nu este urmărită penal Nicio persoană nu este urmărită penal în cazul incendiului produs în vara anului trecut la Uzina Mecanică (UM) Cugir, într-una din halele destinate depozitării muniției, în cauză […]
TRAGEDIE în comuna Fărău: Un bărbat, de 78 de ani, a murit la spital, după explozia unei butelii. Soția se află în stare gravă
TRAGEDIE în comuna Fărău: Un bărbat, de 78 de ani, a murit la spital, după explozia unei butelii. Soția se află în stare gravă Un bărbat, de 78 de ani, a murit în urma unei explozii din localitatea Fărău, petrecute ieri, 13 ianuarie 2026. Soția sa se află în stare gravă la spital în aceste […]
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 14 ianuarie 2026: 567 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 14 ianuarie 2026: 567 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Codul fiscal 2026: Cum se aplică modificările Codului de procedură fiscală în domeniul eșalonărilor la plată începând cu 1 ianuarie. Precizările ANAF
Cum se aplică modificările Codului de procedură fiscală în domeniul eșalonărilor la plată începând cu 1 ianuarie 2026 Începând cu...
Debite estimate sub mediile multianuale pe râurile din România în ianuarie 2026: Prognoză hidrologică
Debite estimate sub mediile multianuale pe râurile din România în ianuarie 2026 În luna ianuarie 2026, debitele râurilor din România...
Știrea Zilei
INCENDIUL de la UM Cugir, din august 2025: Cercetări ”in rem” în cazul incidentului din una din halele unde era depozitată muniție. Nicio persoană nu este urmărită penal
INCENDIUL de la UM Cugir, din august 2025: Cercetări ”in rem” în cazul incidentului din una din halele unde era...
VIDEO | Bogdan Cristian Popoviciu, al doilea doctor în mine, petrol și gaze din cadrul Cupru Min Abrud: „Vreau să cred că acest titlu științific va fi un imbold pentru colegii mai tineri”
Bogdan Cristian Popoviciu, al doilea doctor în mine, petrol și gaze din cadrul Cupru Min Abrud: „Vreau să cred că...
Curier Județean
ASTĂZI | COD GALBEN de burniță și ploi în județul Alba. Localitățile vizate
ASTĂZI | COD GALBEN de burniță și ploi în județul Alba. Localitățile vizate Meteorologii ANM au emis un cod galben...
FOTO | Angajații Spitalului Orășenesc Cugir, acțiune de deszăpezire a aleilor din curtea instituției: ,,Pentru buna funcționare și pentru asigurarea unui mediu sigur și accesibil”
Angajații Spitalului Orășenesc Cugir, acțiune de deszăpezire a aleilor din curtea spitalului: ,,Pentru buna funcționare și pentru asigurarea unui mediu...
Politică Administrație
16 februarie 2026 | Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea”
Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea” În data de 16...
Comunicat de presă | PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să le ia din bugetele de investiții
PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să...
Opinii Comentarii
14 ianuarie 2026: Anul Nou, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian
14 ianuarie: Anul Nou 2026, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian Astăzi...
14 ianuarie: Anul Nou pe stil vechi 2026. Cum sărbătoresc Revelionul ortodocșii de rit vechi
14 ianuarie: Anul Nou pe stil vechi 2026. Cum sărbătoresc Revelionul ortodocșii de rit vechi O mulțime de tradiții și...