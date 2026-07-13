VIDEO | Bicicliștii din Blaj, în vizorul polițiștilor: Amenzi de aproape 31.000 lei date în timpul unei acțiuni pe raza municipiului
Bicicliștii din Blaj, în vizorul polițiștilor: Amenzi de aproape 31.000 lei date în timpul unei acțiuni pe raza municipiului
În noaptea de 11/12 iulie 2026, Poliția Municipiului Blaj a organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.
În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 90 de verificări de persoane, au fost verificate peste 70 de autovehicule și au fost constatate 62 de abateri de natură contravențională, dintre care 37 au fost aplicate bicicliștilor, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 30.988 de lei.
Au fost efectuate peste 30 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, au fost reținute trei permise de conducere și au fost retrase trei certificate de înmatriculare.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.
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