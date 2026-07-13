Curier Județean

VIDEO | Bicicliștii din Blaj, în vizorul polițiștilor: Amenzi de aproape 31.000 lei date în timpul unei acțiuni pe raza municipiului

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Bicicliștii din Blaj, în vizorul polițiștilor: Amenzi de aproape 31.000 lei date în timpul unei acțiuni pe raza municipiului

În noaptea de 11/12 iulie 2026, Poliția Municipiului Blaj a organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 90 de verificări de persoane, au fost verificate peste 70 de autovehicule și au fost constatate 62 de abateri de natură contravențională, dintre care 37 au fost aplicate bicicliștilor, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 30.988 de lei.

Au fost efectuate peste 30 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, au fost reținute trei permise de conducere și au fost retrase trei certificate de înmatriculare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | 17 elevi de top ai Colegiului Militar din Alba Iulia, recompensați cu o săptămână de experiențe memorabile

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 minute

în

13 iulie 2026

De

17 elevi de top ai Colegiului Militar din Alba Iulia, recompensați cu o săptămână de experiențe memorabile 17 elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, cu rezultate frumoase obținute pe parcursul anului școlar, au participat timp de o săptămână la o tabără care a îmbinat activitățile recreative cu cele educative. Găzduiți de Colegiul […]

Citește mai mult

Curier Județean

18-19 iulie 2026 | ,,Mutat la Țară Fest” în Poiana cu Goruni din satul Vinerea, lângă Cugir. Ateliere de făcut zacuscă, de restaurare a caselor tradiționale, târg cu produse alese, activități pentru copii și muzică bună

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

în

13 iulie 2026

De

,,Mutat la Țară Fest” în Poiana cu Goruni din satul Vinerea, lângă Cugir. Ateliere de făcut zacuscă, de restaurare a caselor tradiționale, târg cu produse alese, activități pentru copii și muzică bună În perioada 18–19 iulie 2026, Poiana cu Goruni din satul Vinerea (județul Alba) devine locul în care natura, comunitatea și creativitatea se întâlnesc […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Șurile și casele cu acoperiș de paie din Alba, promovate în rândul tinerilor cercetași francezi la Întregalde

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

13 iulie 2026

De

Șurile și casele cu acoperiș de paie din Alba, promovate în rândul tinerilor cercetași francezi la Întregalde Patrimoniul vernacular al județului Alba stârnește și interes internațional. Un grup de tineri cercetași din cadrul Scouts de France a participat, duminică, 12 iulie 2026 în comuna Întregalde, la o amplă activitate dedicată descoperirii și promovării arhitecturii tradiționale […]

Citește mai mult