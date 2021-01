VIDEO| Bărbatul 74 de ani, din Fărău, de negăsit după mai bine de o săptămână de la dispariție. Polițiștii și voluntarii continuă căutările

Căutările în teren, pentru identificarea bărbatului de 74 de ani din comuna Fărău sunt continuate de către IPJ Alba. Acesta a dispărut în data de 6 ianuarie.

Polițiștii din Alba continuă investigațiile și căutările în teren, pentru identificarea bărbatului de 74 de ani, din comuna Fărău, dispărut din data de 6 ianuarie 2021.

Până în prezent au fost făcute verificări pe raza întregii comune și a localităților învecinate, pe o suprafață de aproximativ 10 kilometri pătrați față de locuința dispărutului, iar bărbatul a fost dat în urmărire la nivel național.

La căutări au participat voluntari din comună dar și membrii unei asociații de căutători care au folosit 5 autoturisme de teren.

Poliția revine cu apelul adresat cetățenilor de a suna la 112 sau a anunța cea mai apropiată unitate de poliție în cazul în care au informați care să conducă la identificarea lui GATEA IOAN, care are următoarele semnalmente: 175 cm înălțime, 65 de kilograme, ochi albaști, păr grizonat;

La momentul dispariției purta o vestă neagă de fâș, bluză maro, pantaloni gri, pălărie închisă la culoare și cizme de cauciuc;