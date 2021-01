FOTO, VIDEO| ALERTĂ în Alba: Acțiune amplă de căutare a unui bărbat de 74 de ani care a plecat de la locuința sa și nu a mai revenit

ALERTĂ în Alba: Acțiune amplă de căutare a unui bărbat de 74 de ani care a plecat de la locuința sa și nu a mai revenit

Polițiștii din Alba caută un bărbat care a plecat de la locuința sa din Fărău și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care să conducă la identificarea lui sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

La data de 7 ianuarie 2020, în jurul orei 09,00, Poliția Orașului Ocna Mureș a fost sesizată de către un bărbat din comuna Fărău, cu privire la faptul că, în seara zilei de 6 ianuarie, socrul său, GATEA IOAN, de 74 de ani, a plecat de la locuința sa din Fărău și nu a mai revenit.

Din cercetări a rezultat că bărbatul nu este la prima plecare voluntară de la domiciliu, în trecut fiind identificat de membrii familiei sale pe raza satelor învecinate, fără a fi anunțată poliția.

Bărbatul are următoarele semnalmente:

• 175 cm înălțime;

• 65 de kilograme;

• Ochi albaști;

• Păr grizonat;

La momentul dispariției purta o vestă neagă de fâș, bluză maro, pantaloni gri, pălărie închisă la culoare și cizme de cauciuc;

Bărbatul a fost dat în urmărire, iar la data de 10 ianuarie 2021 a fost organizată o amplă acțiune de căutare, în zona comunei Fărău și a localităților învecinate, la care au participat 24 de polițiști, 4 jandarmi și peste 60 de voluntari, fără ca bărbatul să fie găsit.

Persoanele care pot da informații care să conducă la identificarea lui sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.