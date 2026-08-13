VIDEO | Bărbat din Stremț, reținut: Ar fi înscenat furtul unor piese auto și ar fi încasat peste 55.000 de lei de la asigurări. Cum a acționat

Bărbat din Stremț, reținut: Ar fi înscenat furtul unor piese auto și ar fi încasat peste 55.000 de lei de la asigurări. Cum a acționat

Un bărbat de 33 de ani din Stremț a fost reținut de polițiști, fiind cercetat după ce ar fi reclamat în mod fals că i-au fost furate mai multe componente de la autoturism și ar fi încasat ulterior peste 55.000 de lei de la societatea de asigurări.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 august 2026, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mirăslău au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Stremț, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare și înșelăciunea.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în vârstă de 33 de ani, ar fi sesizat polițiștii cu privire la faptul că, în noaptea de 1/2 februarie 2024, persoane necunoscute i-ar fi spart geamul autoturismului parcat și i-ar fi sustras mai multe componente ale acestuia. Ulterior, autoturismul și bunurile sustrase ar fi fost duse la un service de pe raza municipiului Alba Iulia pentru a fi montate pe același autoturism, iar după efectuarea reparațiilor, autoturismul ar fi fost înstrăinat în municipiul București.

În cursul lunii mai 2026, autoturismul a fost prezentat la o reprezentanță auto de pe raza municipiului București, iar constatarea tehnică a evidențiat faptul că piesele montate sunt cele din fabrică și nu apare nicio modificare în datele de producție.

În cursul anului 2025, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, în baza documentației întocmite, precum și a poliței de asigurare facultative a autoturismului, ar fi încasat de la societatea de asigurări suma de 55.206,69 de lei.

În cauză, cercetările continuă sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, în vederea documentării întregii activități infracționale.

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