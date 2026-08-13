Curier Județean

Bătaie pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Gârbova, reținut după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr. A fost transportat de urgență la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Scandal pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Gârbova, reținut după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr. A fost transportat de urgență la spital

Un bărbat din Gârbova a fost reținut pentru 24 de ore după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr din Alba Iulia, în timp ce se aflau pe Bulevardul Transilvaniei din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 august 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din localitatea Gârbova, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 12 august 2026, bărbatul, în timp ce se afla pe Bulevardul Transilvaniei din municipiul Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu cu un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Alba Iulia, l-ar fi lovit pe acesta cu un obiect contondent în zona feței, provocându-i leziuni care au necesitat transportul la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au acționat escrocii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

13 august 2026

De

Metoda „Copil bolnav” în Alba: O vârstnică din Bucium, păcălită cu 22.700 de lei și 800 de euro. Cum au acționat escrocii O femeie de 84 de ani din comuna Bucium a fost înșelată prin metoda „copil bolnav”, după ce un bărbat care s-a dat drept fiul ei i-a spus că a fost implicat într-un […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Scărișoara, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

13 august 2026

De

Bărbat din Scărișoara, reținut: A refuzat prelevarea de mostre biologice. Avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest Un bărbat de 37 de ani a fost reținut de polițiști după ce a refuzat prelevarea de mostre biologice. Bărbatul avea o alcoolemie de 1,48 mg/l, după testarea cu aparatul alcooltest. Conform IPJ Alba, […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Argeș, reținut pentru 24 de ore: A condus fără permis într-o localitate din județul Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

13 august 2026

De

Bărbat din Argeș, reținut pentru 24 de ore: A condus fără permis într-o localitate din județul Alba Un bărbat din Argeș a fost reținut pentru 24 de ore după ce a condus fără permis pe raza raza localității Feisa, deși acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Conform IPJ Alba, la […]

Citește mai mult