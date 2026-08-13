Bătaie pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Gârbova, reținut după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr. A fost transportat de urgență la spital
Scandal pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Gârbova, reținut după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr. A fost transportat de urgență la spital
Un bărbat din Gârbova a fost reținut pentru 24 de ore după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr din Alba Iulia, în timp ce se aflau pe Bulevardul Transilvaniei din municipiu.
Potrivit IPJ Alba, la data de 13 august 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din localitatea Gârbova, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 12 august 2026, bărbatul, în timp ce se afla pe Bulevardul Transilvaniei din municipiul Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu cu un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Alba Iulia, l-ar fi lovit pe acesta cu un obiect contondent în zona feței, provocându-i leziuni care au necesitat transportul la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
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