VIDEO | Bărbat din Sighișoara, REȚINUT  de polițiștii din Alba pentru FURT: A sustras 7.000 de lei și două telefoane din incinta unei unități medicale din Blaj

Bărbat din Sighișoara, REȚINUT de polițiștii din Alba pentru FURT: A sustras 7.000 de lei și două telefoane din incinta unei unități medicale din Blaj

Un bărbat din Sighișoara a fost reținut de polițiștii din Alba pentru furt. A sustras 7.000 de lei și două telefoane din incinta unei unități medicale din Blaj.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 ianuarie 2026, polițiștii de investigații criminale din Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din municipiul Sighișoara, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 06.00, bărbatul ar fi pătruns în incinta unei unități medicale din municipiul Blaj, de unde ar fi sustras două telefoane mobile, în valoare de aproximativ 7.000 de lei.

Telefoanele au fost recuperate și predate persoanei vătămate.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI