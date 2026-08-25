Curier Județean

Video | Bărbat din Sebeș, reținut după ce a sărit gardul unei proprietăți și a furat scule și bunuri de 7.000 de lei. Polițiștii le-au recuperat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Bărbat din Sebeș, reținut după ce a sărit gardul unei proprietăți și a furat scule și bunuri de 7.000 de lei. Polițiștii le-au recuperat 

Un bărbat de 37 de ani, din Sebeș, a fost reținut de polițiști după ce a sărit gardul unei proprietăți din Săsciori și a furat dintr-o anexă mai multe scule electrice și alte bunuri, în valoare de aproximativ 7.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 august 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 20 august 2026, în intervalul orar 21.40- 22.00, în timp ce se afla pe raza localității Săsciori, bărbatul ar fi pătruns, prin escaladarea gardul împrejmuitor, pe proprietatea unui bărbat de 46 de ani, iar din interiorul unei anexe, ar fi sustras mai multe scule electrice, precum și alte bunuri, în valoare de aproximativ 7.000 de lei.

Bunurile sustrase au fost recuperate și restituite persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate.

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