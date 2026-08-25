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Blocarea a 770 de milioane de euro din PNRR pentru România, cerută de liderii PPE și Renew. Motivul: „Amendamentul Fritz”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Blocarea a 770 de milioane de euro din PNRR pentru România, cerută de liderii PPE și Renew. Motivul: „Amendamentul Fritz”

România riscă să piardă 770 de milioane de euro din fondurile europene alocate prin PNRR, după ce două dintre principalele grupuri politice din Parlamentul European, PPE și Renew Europe, i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să rețină suma. Solicitarea are la bază acuzații privind încălcarea statului de drept, potrivit unei scrisori publicate de POLITICO.

Președintele PPE, Manfred Weber, și lidera Renew Europe, Valérie Hayer, îi solicită Ursulei von der Leyen „să clarifice fără echivoc” că cele 770 de milioane de euro nu vor fi acordate României dacă Bucureștiul nu renunță la modificarea unei legi care ar putea avea drept consecință interzicerea exercitării funcției de primar de către liderul USR, Dominic Fritz.

Banii fac parte din PNRR, mecanismul european de redresare creat după pandemia de COVID-19.

Disputa are în centru un amendament introdus de PSD, cu sprijinul AUR, la legislația privind integritatea în funcție, scrie Știripesurse. Modificarea ar putea conduce la suspendarea lui Dominic Fritz din funcția de primar al Timișoarei, în legătură cu un caz de conflict de interese din trecut. Manfred Weber și Valérie Hayer susțin că o aplicare retroactivă a prevederilor ar încălca atât legislația Uniunii Europene, cât și Constituția României.

Cei doi lideri europeni acuză, de asemenea, că PSD încearcă în mod deliberat să îl vizeze pe liderul USR.

„Banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică”, a declarat Hayer pentru POLITICO.

,,O problemă legată de statul de drept”

Președintele PPE avertizează, la rândul său, asupra implicațiilor pe care le-ar avea adoptarea unei legislații construite pentru îndepărtarea unui adversar politic.

„Dacă legislația este concepută pentru a elimina un adversar politic, iar fondurile UE sunt folosite ca pârghie pentru a o impune, aceasta nu mai este doar politică — este o problemă legată de statul de drept”, a declarat Manfred Weber.

În scrisoarea adresată șefei Comisiei Europene, liderii PPE și Renew solicită executivului comunitar să transmită „un semnal” înainte ca președintele Nicușor Dan să promulge legea.

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