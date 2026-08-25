Foto | Alertă în Alba: O fată de 17 ani a dispărut din Șard. Este căutată de familie și polițiști

Alertă în Alba: O fată de 17 ani a dispărut din Șard. Este căutată de familie și polițiști

O minoră în vârstă de 17 ani este căutată de familie și polițiști după ce a plecat de la domiciliul din localitatea Șard, în seara de 23 august 2026, în jurul orei 22.30, și nu a mai revenit acasă. Tatăl fetei a sesizat autoritățile, iar polițiștii o caută în aceste momente.

Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din localitatea Șard, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

În noaptea de 24/25 august 2026, polițiștii Postului de Poliție Cricău au fost sesizați de către un bărbat de 53 de ani, din localitatea Șard, cu privire la faptul că, la data de 23 august 2026, în jurul orei 22.30, fiica lui, DONDOȘ IOANA DANIELA, în vârstă de 17 ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent.

Minora are următoarele semnalmente:

* 1,60 m înălțime;

* 50 de kilograme;

* Păr șaten;

* Ochi căprui;

La momentul dispariției, purta o rochie lungă de culoare galbenă.

Tânăra a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

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