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Maia Sandu îi aduce la Chișinău pe Nicușor Dan și Volodimir Zelenski de Ziua Independenței 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Maia Sandu îi aduce la Chișinău pe Nicușor Dan și Volodimir Zelenski de Ziua Independenței 2026

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, și pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe joi, 27 august 2026, la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, informează Radio Chișinău și Deschide.md.

Ziua Independenței va fi marcată printr-o serie de ceremonii și evenimente publice organizate la Chișinău. Programul oficial începe la ora 08:30, cu depuneri de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”. O oră mai târziu, oficialii vor depune flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

Punctul central al manifestărilor va fi parada militară din Piața Marii Adunări Naționale, programată pentru ora 16:30. La eveniment sunt așteptați peste 2.000 de militari și reprezentanți ai structurilor participante. În cadrul paradei vor fi prezentate mai mult de 100 de unități de tehnică militară și specială aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.

Manifestările se vor încheia în Piața Marii Adunări Naționale cu un concert dedicat Zilei Independenței, care va începe la ora 18:00 și va reuni mai mulți artiști autohtoni.

Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență.

foto – cu rol ilustrativ

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