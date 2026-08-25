Bărbat de 61 de ani, prins băut la volan pe Bulevardul Ferdinand I din Alba Iulia. Avea o alcoolemie de 0,97 mg/litru alcool

Un bărbat de 61 de ani din Alba Iulia a fost depistat de polițiști în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice pe Bulevardul Ferdinand I din municipiu.

Conform IPJ Alba, la data de 24 august 2026, în jurul orei 20.50, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au oprit, pentru control, Bulevardul Ferdinand I, din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din municipiu.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,97 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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