Foto | Razie de amploare la Aiud: Amenzi de peste 4.200 de lei. Sute de persoane și zeci de mașini, verificate de polițiști

Razie de amploare la Aiud: Amenzi de peste 4.200 de lei. Sute de persoane și zeci de mașini, verificate de polițiști

Polițiștii din Aiud au desfășurat, luni după-amiază, o amplă acțiune pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor ilegale. În doar trei ore, oamenii legii au verificat 264 de persoane și 45 de autovehicule, iar șase șoferi au fost sancționați pentru abateri la regimul circulației, amenzile totalizând 4.205 lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 august 2026, în intervalul 16.00–19.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Aiud, împreună cu polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud, au desfășurat o acțiune pe raza de competență.

Scopul acțiunii a fost menținerea unui climat de siguranță publică, combaterea faptelor de natură penală și contravențională, precum și prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor.

În cadrul verificărilor, polițiștii au utilizat aplicația eDAC și au efectuat 264 de verificări de persoane și 45 de verificări de autovehicule, în vederea prevenirii și combaterii faptelor ilegale.

În urma acțiunii, au fost constatate 6 abateri contravenționale la normele privind circulația pe drumurile publice. Pentru acestea au fost aplicate amenzi în valoare totală de 4.205 lei.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, reprezentanți ai Distribuției de Energie Electrică Alba, precum și reprezentanți ai APA C.T.T.A. Alba.

sursa foto: IPJ Alba

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