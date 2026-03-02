Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Lancrăm, REȚINUT: A condus BĂUT și a intrat într-un stâlp cu mașina. A avut o alcoolemie de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Bărbat din Lancrăm, REȚINUT: A condus BĂUT și a intrat într-un stâlp cu mașina. A avut o alcoolemie de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un bărbat de 32 de ani, din Lancrăm, a fost reținut de polițiștii rutieri din Sebeș, după ce a provocat un accident pe o stradă din municipiu și a fost depistat cu o alcoolemie de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 martie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii față de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Lancrăm.

În noaptea de 1/2 martie 2026, bărbatul de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Veche din municipiul Sebeș, a intrat în coliziune cu un stâlp, evenimentul rutier soldându-se doar cu pagube materiale.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,99 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Peste 600 de persoane au participat în weekend la activitățile ISU Alba cu ocazia Săptămânii Protecției Civile: Au aflat cum pot deveni salvatori, dar și măsuri de prim ajutor și preventive în situații de urgență

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

2 martie 2026

De

Peste 600 de persoane au participat în weekend la activitățile ISU Alba cu ocazia Săptămânii Protecției Civile: Au aflat cum pot deveni salvatori, dar și măsuri de prim ajutor și preventive în situații de urgență Peste 600 de persoane au participat în weekend-ul ce abia s-a încheiat la activitățile ISU Alba, organizate în județ cu […]

Citește mai mult

Curier Județean

Adolescent de 16 ani, din județul Hunedoara, cercetat de polițiștii din Cugir: A fost prins în toiul nopții, la volanul unei mașini, fără permis de conducere

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

2 martie 2026

De

Adolescent de 16 ani, din județul Hunedoara, cercetat de polițiștii din Cugir: A fost prins în toiul nopții, la volanul unei mașini, fără permis de conducere Un adolescent de 16 ani, din județul Hunedoara, este cercetat de polițiștii din Cugir după ce a fost prins în toiul nopții, la volanul unei mașini, fără a avea […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU într-o localitate din comuna Lopadea Nouă: Flăcările au cuprins o locuință. Un bărbat, intoxicat cu fum, asistat medical la fața locului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

2 martie 2026

De

INCENDIU într-o localitate din comuna Lopadea Nouă: Flăcările au cuprins o locuință. Un bărbat, intoxicat cu fum, asistat medical la fața locului Un incendiu a izbucnit la o locuință din localitatea Băgău, comuna Lopadea Nouă. Pompierii din Aiud intervin în aceste momente pentru stingerea flăcărilor, astăzi, 2 martie 2026. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri […]

Citește mai mult