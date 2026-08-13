VIDEO | Bărbat din Argeș, reținut pentru 24 de ore: A condus fără permis într-o localitate din județul Alba

Bărbat din Argeș, reținut pentru 24 de ore: A condus fără permis într-o localitate din județul Alba

Un bărbat din Argeș a fost reținut pentru 24 de ore după ce a condus fără permis pe raza raza localității Feisa, deși acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conform IPJ Alba, la data de 12 august 2026, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Bârla, județul Argeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 10 august 2026, bărbatul, în vârstă de 49 de ani, ar fi condus un autoturism, pe raza localității Feisa, deși acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cursul zilei de azi, 13 august 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

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