VIDEO | Bărbat din Alba Iulia, prins BĂUT la volan pe o stradă din Teiuș: A fost REȚINUT de polițiști. A avut o alcoolemie de 0,94 mg/litru alcool pur

Bărbat din Alba Iulia, prins BĂUT la volan pe o stradă din Teiuș: A fost REȚINUT de polițiști

Un bărbat de 57 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului pe strada Clujului din Teiuș. După testarea cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,94 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 mai 2026, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Polițiștii au oprit, pentru control, la aceeași dată, în jurul orei 12.05, pe strada Clujului din oraș, un autoturism condus de bărbatul de 57 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,94 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

