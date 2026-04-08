VIDEO | Bărbat de 36 de ani, REȚINUT de polițiști pentru viol asupra unui minor: Ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu o tânără pe o perioadă de aproximativ 8 luni

Bărbat de 36 de ani, REȚINUT de polițiști pentru viol asupra unui minor: Ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu o tânără pe o perioadă de aproximativ 8 luni

Un bărbat de 36 de ani a fost reținut de polițiști pentru viol asupra unui minor, după ce ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu o tânără pe o perioadă de aproximativ 8 luni.

Polițiștii din Hunedoara au fost sesizați, în data de 7 aprilie a.c., de către o femeie cu privire la faptul că fiica sa minoră ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu un bărbat de 36 de ani, din aceeași localitate.

În urma sesizării s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol asupra unui minor. Conform probatoriului administrat, faptele s-ar fi petrecut în perioada septembrie 2025 – martie 2026.

În data de 7 aprilie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale au luat măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore. Acesta urmează a fi prezentat, în cursul zilei de azi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, cu propunerile corespunzătoare.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

