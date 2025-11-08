VIDEO | Băile Sărate Ocna Mureș, de la un brand uitat, la renașterea turismului în zonă. Primarul Silviu Vințeler: „Au readus investițiile în Ocna Mureș”

Băile Sărate Ocna Mureș, de la un brand uitat, la renașterea turismului în zonă. Primarul Silviu Vințeler: „Au readus investițiile în Ocna Mureș”

Primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, a vorbit pe larg despre modul în care Băile Sărate au schimbat fața comunității în doar doi ani și jumătate de la redeschiderea lor.

Potrivit unui interviu realizat de ziarulunirea.ro, edilul a recunoscut că nu se aștepta la un asemenea succes într-un timp atât de scurt și că investiția realizată de Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu administrația locală, a repus Ocna Mureș pe harta turismului balnear din România.

„Băile Sărate Ocna Mureș sunt un proiect de succes. După cum vedeți, după doi ani și jumătate, avem cel puțin același număr de clienți, iar trendul este ușor crescător. Din punctul meu de vedere, cred că este cea mai de succes investiție din ultimii ani făcută de autoritățile publice”, a declarat primarul.

De la un brand uitat, la renașterea turismului local

Primarul a evidențiat că succesul Băilor nu vine doar din investiția financiară, ci și din faptul că Ocna Mureș a avut dintotdeauna un brand puternic, legat de apa sărată cu beneficii medicale recunoscute. „Brandul Ocna Mureș a existat de câteva sute de ani și n-a murit, noi doar l-am reînviat. Apa sărată de la Ocna Mureș este foarte benefică pentru clienți. Ne-am străduit să facem tot ceea ce este necesar ca oamenii, când vin la băi, să fie mulțumiți și să revină”, a punctat acesta. Primarul a recunoscut că, pentru administrația locală, succesul băilor înseamnă „începutul dezvoltării turismului în zonă” și un pas esențial spre transformarea orașului într-o destinație atractivă.

Banii care se întorc în comunitate

Unul dintre aspectele esențiale menționate de edil este faptul că băile nu sunt doar o sursă de relaxare pentru turiști, ci și o sursă importantă de venit pentru oraș.

„La bugetul local vin în fiecare an de la Băile Sărate, din impozite și taxe, undeva în jur de 2 milioane – 2 milioane și ceva de lei. Acești bani se întorc înapoi în școli, în modernizarea liceului teoretic, la medico-social, la spital, la drumuri, apă și canal”, a explicat Silviu Vințeler.

Edilul a dat ca exemplu liceul din oraș, care beneficiază de modernizări pe fonduri PNRR, dar cofinanțarea locală este acoperită parțial din veniturile aduse de băi. Tot din acești bani s-au făcut investiții în modernizarea spitalului medico-social, unde clădirea a fost reabilitată și arată acum „impecabil”. Mai mult, infrastructura rutieră și utilitățile au avut de câștigat: „Am avut bani să refacem drumurile, asfaltul și așa mai departe, investiții în infrastructură, apă, canal și tot ceea ce este necesar pentru confortul cetățenilor din Ocna Mureș”.

Locuri de muncă și dezvoltare pe orizontală

Un alt efect pozitiv este crearea de locuri de muncă directe și indirecte. La complexul balnear lucrează astăzi 84 de persoane, iar deschiderea băilor a dus la dezvoltarea sectorului HoReCa.

„Avem un hotel cu 30 de camere, avem vreo 10 pensiuni cu câte 12-14 camere fiecare, între 40 și 50 de apartamente de închiriat și cam 10-12 case de vacanță. Acum doi ani și jumătate nu aveam aproape nimic, le număram pe degete. Cel mai important lucru este că această investiție a dus la o dezvoltare pe orizontală, iar asta înseamnă bunăstare pentru cetățeni”, a spus primarul.

Comparativ, în urmă cu doar trei ani, orașul abia mai avea două pensiuni și un hotel închis. Acum, oferta de cazare este suficientă pentru a răspunde cererii în creștere.

Planuri mari și un Aqua Park de 14 milioane de euro

Primarul a anunțat și un nou proiect de anvergură, menit să completeze succesul băilor: un Aqua Park modern, estimat la 14 milioane de euro. „Cel mai important proiect în viitorul apropiat va fi viitorul Aqua Park. Proiectul este finalizat, mai avem nevoie doar de avizele de la Apele Române și de mediu. Valoarea este de 14 milioane de euro, dar probabil după licitație va fi mai mică. Vom concura cu alte unități administrative pe fonduri europene, dar după punctajul pe care îl facem, ar trebui să fim în față. Avem și un parteneriat internațional, ceea ce ne dă un avantaj clar”, a explicat edilul.

Extinderea complexului balnear existent

Pe lângă proiectul Aqua Park, administrația are planuri și pentru extinderea actualului complex. Vor fi adăugate între 500 și 600 de noi locuri pentru turiști, o plajă mare cu 200 de șezlonguri și un restaurant mai încăpător, pentru a răspunde cererii în creștere.

„Nu ne putem opri aici. Trebuie să dezvoltăm această nișă a turismului. Băile Sărate s-au dovedit un motor pentru economia locală, dar trebuie să ținem pasul cu cerințele clienților, fie că e vorba de agrement sau de partea medicală”, a transmis primarul.

La final, primarul Silviu Vințeler a punctat că succesul Băilor Sărate este doar începutul. Investițiile în turism și infrastructură creează o spirală pozitivă pentru comunitate, iar locuitorii vor simți din ce în ce mai mult efectele benefice.

„Chiar dacă cetățenii de rând poate încă nu simt lucrul acesta, noi ne-am programat ca în cinci ani să ajungem unde suntem acum, dar lucrurile au mers mult mai repede decât ne-am așteptat. Băile nu doar că se autofinanțează, dar au generat plusvaloare pentru tot orașul. Pentru mine, asta este cel mai important lucru”.

