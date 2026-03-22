VIDEO | Autostrada A1 Lugoj-Deva: Stadiul lucrărilor pe secțiunea Margina–Holdea a ajuns la 56%. Pe șantier se află peste 300 de muncitori și 80 de utilaje

Autostrada A1 Lugoj-Deva: Stadiul lucrărilor pe secțiunea Margina–Holdea a ajuns la 56%. Pe șantier se află peste 300 de muncitori și 80 de utilaje

Lucrările pe secțiunea Margina – Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva (A1) au ajuns la un stadiu fizic de 56%, pe cei 9,13 kilometri aflați în execuție, se arată într-un videoclip publicat de Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Contractul, în valoare de 1,82 miliarde de lei, fără TVA, este finanțat prin PNRR și ar trebui finalizat în cursul acestui an.

Asocierea de constructori români și bosniaci (UMB Spedition-EuroAsfalt) este mobilizată în șantier cu 330 de muncitori și 85 de utilaje.

Tunelul 1:

– s-au finalizat excavațiile și lucrările de torcretare în ambele galerii (galeria de pe calea 2 are o lungime de 415 m și galeria de pe calea 1 are o lungime de 367,5 m),

– fundațiile boltei întoarse au fost finalizate la ambele galerii,

– în galeria de pe calea 2 a fost deja montată hidroizolația pe o lungime de 340 m, iar în galeria de pe calea 1, a fost montata hidroizilația pe o lungime de 324 m.

În momentul de față se poate traversa cu mașina galeria de pe sensul Nădlac- Sibiu (calea 2).

Tunelul 2:

– la galeria de pe calea 2 (în lungime de 1985 m) s-au excavat 930 m.

– la galeria de pe calea 1 (în lungime totală de 1825 m) au fost excavați 1.144 m.

Pentru creșterea ritmului lucrărilor de excavație la Tunelul 2, constructorii vor deschide un nou acces în galeria de pe sensul Sibiu-Nădlac (calea 1) și vor lucra din 8 puncte.

A fost finalizată platforma pe care se va monta fabrica de grinzi care vor fi montate pe poduri și viaducte.

În momentul în care secțiunea Margina-Holdea va fi deschisă, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Boița la Nădlac, pe o distanță de peste 360 km, se arată într-un videoclip publicat de Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

