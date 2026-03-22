VIDEO | Autostrada A1 Lugoj-Deva: Stadiul lucrărilor pe secțiunea Margina–Holdea a ajuns la 56%. Pe șantier se află peste 300 de muncitori și 80 de utilaje

Lucrările pe secțiunea Margina – Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva (A1) au ajuns la un stadiu fizic de 56%, pe cei 9,13 kilometri aflați în execuție, se arată într-un videoclip publicat de Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Contractul, în valoare de 1,82 miliarde de lei, fără TVA, este finanțat prin PNRR și ar trebui finalizat în cursul acestui an.

Secțiunea Margina – Holdea a autostrăzii Lugoj-Deva (A1): pe cei 9,13 km ai șantierului stadiul fizic este de 56%!

Asocierea de constructori români și bosniaci (UMB Spedition-EuroAsfalt) este mobilizată în șantier cu 330 de muncitori și 85 de utilaje.

Tunelul 1:

– s-au finalizat excavațiile și lucrările de torcretare în ambele galerii (galeria de pe calea 2 are o lungime de 415 m și galeria de pe calea 1 are o lungime de 367,5 m),

– fundațiile boltei întoarse au fost finalizate la ambele galerii,

– în galeria de pe calea 2 a fost deja montată hidroizolația pe o lungime de 340 m, iar în galeria de pe calea 1, a fost montata hidroizilația pe o lungime de 324 m.

În momentul de față se poate traversa cu mașina galeria de pe sensul Nădlac- Sibiu (calea 2).

Tunelul 2:

– la galeria de pe calea 2 (în lungime de 1985 m) s-au excavat 930 m.

– la galeria de pe calea 1 (în lungime totală de 1825 m) au fost excavați 1.144 m.

Pentru creșterea ritmului lucrărilor de excavație la Tunelul 2, constructorii vor deschide un nou acces în galeria de pe sensul Sibiu-Nădlac (calea 1) și vor lucra din 8 puncte.

A fost finalizată platforma pe care se va monta fabrica de grinzi care vor fi montate pe poduri și viaducte.

Contractul în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA) este finanțat prin PNRR și trebuie finalizat anul acesta.

În momentul în care secțiunea Margina-Holdea va fi deschisă, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Boița la Nădlac, pe o distanță de peste 360 km, se arată într-un videoclip publicat de Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

DNSC: Pe cine contactezi dacă ai fost victima unei fraude: ,,Vigilența digitală este esențială”

DNSC: Pe cine contactezi dacă ai fost victima unei fraude: ,,Vigilența digitală este esențială"  DNSC atrage atenția că fraudele online devin tot mai greu de identificat, iar mesaje, apeluri sau pagini false, care par legitime, pot fi folosite pentru a fura date personale și financiare. În acest context, instituția le recomandă oamenilor să fie vigilenți […]

CALENDARUL de înscriere la creșă/grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026-2027, în consultare publică

CALENDARUL de înscriere la creșă/grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026-2027, în consultare publică Ministerul Educaţiei a anunțat că a fost pus în consultare publică proiectul privind calendarul de înscriere la creşă/grădiniţă şi în serviciile de educaţie timpurie complementare pentru anul şcolar 2026-2027. Potrivit Ministerului Educaţiei, în grupele de nivel […]

Preț carburanți 2026: Benzina s-a scumpit din nou. Prețul motorinei, mai mare cu 80 de bani de la începutul săptămânii

Preț carburanți 2026: Benzina s-a scumpit din nou. Prețul motorinei, mai mare cu 80 de bani de la începutul săptămânii Carburanții s-au scumpit din nou în noaptea trecută, pentru a cincea zi la rând. Benzina standard a depășit pragul de 9 lei/l în aproape toate stațiile din Capitală, cu excepția celor Socar, în timp ce […]

