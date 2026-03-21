VIDEO | Au început lucrările de reabilitare și modernizare a zonei lacului Chereteu din Blaj: „Totul va fi… de vis!”

Au început lucrările de reabilitare și modernizare a zonei lacului Chereteu din Blaj: „Totul va fi… de vis!”

Au început lucrările de reabilitare și modernizare a zonei lacului Chereteu din Blaj, a anunțat, sâmbătă, 21 martie 2026, primarul Gheorghe-Valentin Rotar.

„Am început amenajarea peisagistică, așa cum am promis. O lucrare în valoare de 5 milioane de euro, care a demarat cu două săptămâni în urmă și care va fi finalizată în aproximativ un an.

Deci, dragi blăjeni, la anul pe vremea aceasta o să putem să ne petrecem sâmbetele și duminicile în această zonă de promenadă a Blajului, un proiect de suflet al meu, un proiect care vă promit că o să fie excepțional din punct de vedere al aspectului arhitectural și peisagistic.

Am început cu lucrările de decolmatare a lacului Chereteu. Vor exista un amfiteatru, aleile de jur împrejur, dar și un ponton care va traversa lacul.

În perioada următoare, cel puțin odată la două zile, ne vom întâlni aici și vom urmări lucrările. Va fi o realizare deosebită pentru urbea noastră”, a precizat primarul municipiului Blaj, Gheorghe-Valentin Rotar.

Proiectul vizează transformarea zonei într-un parc urban modern destinat recreerii și turismului. Acesta include amenajarea malurilor, construirea de alei pietonale, spații verzi, zone de relaxare și facilități pentru activități în aer liber.

De asemenea, vor fi realizate elemente atractive precum o punte pietonală și un parc tematic.

Investiția este finanțată în mare parte din fonduri europene.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI