VIDEO | Au fost reluate lucrările la podul peste Valea Geoagiului, pe strada Axente Sever, din Teiuș: „Ne dorim ca în scurt timp podul să fie complet finalizat și funcțional”

Au fost reluate lucrările la podul peste Valea Geoagiului, pe strada Axente Sever, din Teiuș

Au fost reluate lucrările la podul peste Valea Geoagiului, pe strada Axente Sever, a anunțat, marți, 7 octombrie 2025, Dan Marcu, administrator public al orașului Teiuș.

„Chiar dacă, din păcate, unii guvernanți par mai preocupați să blocheze proiecte decât să sprijine comunitățile locale, noi nu ne oprim. După mai multe discuții cu constructorul, acesta a înțeles importanța acestui obiectiv pentru orașul nostru și a reluat lucrările.

În aceste zile se lucrează la trotuare, urmează montarea stâlpilor pentru iluminatul public, iar apoi turnarea straturilor de asfalt.

Ne dorim ca în scurt timp, podul să fie complet finalizat și funcțional!

Mulțumim cetățenilor pentru înțelegere și răbdare!”, a precizat administratorul public al orașului Teiuș.

video: Primăria Teiuș

