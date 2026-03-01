VIDEO | Au fost montate primele grinzi de beton pe un tronson important de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș. Anunțul făcut de directorul general CNAIR
Au fost montate primele grinzi de beton pe un tronson important de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș. Anunțul făcut de directorul general CNAIR
Lucrările la Autostrada Sibiu–Făgăraș continuă într-un ritm susținut, chiar și în condiții de iarnă, pe tronsonul 2 al proiectului, între Avrig și Arpașu de Jos.
Segmentul, cu o lungime de aproximativ 20 de kilometri, a ajuns la un stadiu de execuție de peste 21%, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol.
„Chiar și în condiții de iarnă lucrările avansează pe Tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu–Făgăraș (#A13). Tronsonul de aproximativ 20 de km, dintre Avrig și Arpașu de Jos, a ajuns la un progres fizic de peste 21%”, a transmis Cristian Pistol, într-o postare publicată miercuri pe Facebook.
Șeful CNAIR a precizat că, în ciuda vremii nefavorabile, activitatea pe șantier nu a fost întreruptă. „În acest moment pe șantier lucrează aproximativ 400 de muncitori și peste 150 de utilaje”, a mai spus el.
În ultimele săptămâni, lucrările s-au concentrat pe realizarea fundațiilor structurilor din beton, dar și pe montarea primelor grinzi de beton la poduri și pasaje, un pas important în avansarea proiectului.
Lotul dintre Avrig și Arpașu de Jos este construit de antreprenorul turc Makyol, valoarea contractului fiind de 1,54 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027, potrivit Adevărul.
Potrivit informațiilor oficiale, lucrările la acest tronson al Autostrăzii Sibiu–Făgăraș trebuie finalizate în anul 2028.
