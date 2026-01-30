Curier Județean

VIDEO | Asfaltări „la rece” în „Mica Romă”: „Tratament” aplicat carosabilului afectat în urma iernii dificile

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

De

Asfaltări „la rece” în „Mica Romă”: „Tratament” aplicat carosabilului afectat în urma iernii dificile

La Blaj au început lucrări de reabilitare a carosabilului cu asfalt rece, a anunțat, vineri, 30 ianuarie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar.

„Așa cum știți, am avut o iarnă dificilă, cu condiții meteo care au presupus și administrarea materialului antiterapant cu multă sare.

Acest lucru duce la o degradare a carosabilului și pentru a nu ajunge în situația de a da din groapă în groapă am început de astăzi această acțiune pe care o vom continua în toată perioada care urmează în funcție de condițiile meteo.

Este, așadar, asfalt rece care se folosește pentru a rezolva problemele apărute în carosabil pentru perioada de iarnă, după care în vară urmează să trecem la reasfaltarea acestor porțiuni cu asfaltul clasic.

Investim în Blaj, investim în noi, suntem pe poziție și vom face tot ceea ce este necesar pentru ca să avem o viață de calitate bună în comunitatea noastră”, a transmis edilul din „Mica Romă” într-un material video publicat în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bărbat din Vințu de Jos, REȚINUT pentru hărțuire: și-a sunat repetat fosta parteneră și fiica acesteia, provocându-le o stare de temere

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

30 ianuarie 2026

De

Bărbat din Vințu de Jos, REȚINUT pentru hărțuire: și-a sunat repetat fosta parteneră și fiica acesteia, provocându-le o stare de temere Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din localitatea Vințu de Jos, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos, fiind cercetat pentru încălcarea […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT rutier pe DN 7, intersecția cu drumul spre Vinerea: Un cugirean fără permis și o șoferiță din Alba Iulia au ajuns la spital după coliziunea dintre o autoutilitară și un autoturism

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

30 ianuarie 2026

De

ACCIDENT rutier pe DN 7, intersecția cu drumul spre Vinerea: Un cugirean fără permis și o șoferiță din Alba Iulia au ajuns la spital după coliziunea dintre o autoutilitară și un autoturism Un accident rutier a avut loc joi seara pe DN 7, la intersecția cu drumul spre Vinerea. Un cugirean fără permis și o […]

Citește mai mult

Curier Județean

DSP Alba: Cazurile de GRIPĂ și pneumonie, în creștere în județ în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026. Numărul de bolnavi cu infecții respiratorii, în scădere. Câte persoane au fost internate

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

30 ianuarie 2026

De

DSP Alba: Cazurile de GRIPĂ și pneumonie, în creștere în județ în săptămâna 19 – 25 ianuarie 2026. Numărul de bolnavi cu infecții respiratorii, în scădere. Câte persoane au fost internate Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba a transmis vineri, 30 ianuarie 2026, cea mai recentă situație cu cazurile de infecții respiratorii, pneumonii și gripă […]

Citește mai mult