VIDEO | Asfaltări „la rece” în „Mica Romă”: „Tratament” aplicat carosabilului afectat în urma iernii dificile
Asfaltări „la rece” în „Mica Romă”: „Tratament” aplicat carosabilului afectat în urma iernii dificile
La Blaj au început lucrări de reabilitare a carosabilului cu asfalt rece, a anunțat, vineri, 30 ianuarie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar.
„Așa cum știți, am avut o iarnă dificilă, cu condiții meteo care au presupus și administrarea materialului antiterapant cu multă sare.
Acest lucru duce la o degradare a carosabilului și pentru a nu ajunge în situația de a da din groapă în groapă am început de astăzi această acțiune pe care o vom continua în toată perioada care urmează în funcție de condițiile meteo.
Este, așadar, asfalt rece care se folosește pentru a rezolva problemele apărute în carosabil pentru perioada de iarnă, după care în vară urmează să trecem la reasfaltarea acestor porțiuni cu asfaltul clasic.
Investim în Blaj, investim în noi, suntem pe poziție și vom face tot ceea ce este necesar pentru ca să avem o viață de calitate bună în comunitatea noastră”, a transmis edilul din „Mica Romă” într-un material video publicat în mediul online.
