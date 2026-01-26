Curier Județean

VIDEO | Asfaltare „la rece” pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se astupă gropile din carosabil

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

De

Asfaltare „la rece” pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se astupă gropile din carosabil

O operațiune de asfaltare „la rece” avea loc în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie 2026, pe mai multe străzi din Alba Iulia.

Mai mulți muncitori astupau de zor gropile din asfalt.

Astfel de acțiuni au fost pornite pe arterele din alte zone decât cele modernizate prin proiectele de mobilitate, între care străzile Vasile Goldiș și Doinei.

În aceste lucrări au fost angrenați angajații Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia.

Problemele apărute în această iarnă pe carosabilul de pe străzile prinse în proiectele de mobilitate vor fi „atacate” de constructori, lucrările de pe respectivele loturi fiind încă aflate în garanție, a precizat pentru ziarulunirea.ro Claudiu Nemeș, directorul Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia.

Primăria Alba Iulia achiziționat direct 10 tone de mixtură asfaltică stocabilă la rece, în valoare de 11.600 de lei (2.289 de lei), fără TVA.

