VIDEO | Asfaltare „la rece” pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se astupă gropile din carosabil
Asfaltare „la rece” pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se astupă gropile din carosabil
O operațiune de asfaltare „la rece” avea loc în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie 2026, pe mai multe străzi din Alba Iulia.
Mai mulți muncitori astupau de zor gropile din asfalt.
Astfel de acțiuni au fost pornite pe arterele din alte zone decât cele modernizate prin proiectele de mobilitate, între care străzile Vasile Goldiș și Doinei.
În aceste lucrări au fost angrenați angajații Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia.
Problemele apărute în această iarnă pe carosabilul de pe străzile prinse în proiectele de mobilitate vor fi „atacate” de constructori, lucrările de pe respectivele loturi fiind încă aflate în garanție, a precizat pentru ziarulunirea.ro Claudiu Nemeș, directorul Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia.
Primăria Alba Iulia achiziționat direct 10 tone de mixtură asfaltică stocabilă la rece, în valoare de 11.600 de lei (2.289 de lei), fără TVA.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv, A negativ și B negativ: ,,Trebuie sa fie operați de urgență”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv, A negativ și B negativ: ,,Trebuie sa fie operați de urgență” Centrul de Transfuzie Sanguina Alba a făcut un apel la donare de sânge pentru mai multe grupe, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, luni, 26 ianuarie 2026. Mai exact, CTS […]
ITM Alba: AMENZI de 9.000 de lei și 52 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 19-23 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 9.000 de lei și 52 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 19-23 ianuarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 19-23 ianuarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 9.000 lei și au acordat 52 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru de […]
SCANDAL la Șibot: Tânăr de 24 de ani, REȚINUT după ce a agresat un copil de 10 ani și a rănit cu un obiect ascuțit o adolescentă și un bărbat
SCANDAL la Șibot: Tânăr de 24 de ani, REȚINUT după ce a agresat un copil de 10 ani și a rănit cu un obiect ascuțit o adolescentă și un bărbat Un tânăr de 24 de ani din Șibot a fost reținut de polițiști după ce a agresat un copil de 10 ani și a rănit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
26-28 ianuarie 2026 | ALERTĂ de INUNDAȚII în Alba și alte județe ale țării: Anunțul hidrologilor
ALERTĂ de INUNDAȚII în Alba și alte județe ale țării: Anunțul hidrologilor Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor...
26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de precipitații abundente în Alba și alte județe din țară. Cod portocaliu de ninsori și viscol în alte zone
26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de precipitații abundente în Alba și alte județe din țară. Cod portocaliu de ninsori...
Știrea Zilei
VIDEO | Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză”
Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu...
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN7: Un tânăr de 19 ani a murit şi alte patru persoane au fost rănite după impactul violent dintre un autoturism și un TIR
ACCIDENT MORTAL pe DN7: Un tânăr de 19 ani a murit şi alte patru persoane au fost rănite după impactul...
Curier Județean
VIDEO | Asfaltare „la rece” pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se astupă gropile din carosabil
Asfaltare „la rece” pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se astupă gropile din carosabil O operațiune de asfaltare „la...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv, A negativ și B negativ: ,,Trebuie sa fie operați de urgență”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv, A negativ și B negativ: ,,Trebuie sa fie...
Politică Administrație
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu Fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, ar fi împlinit în...
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Opinii Comentarii
26 ianuarie: Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Xenofont și soția sa, Maria, dar și pe cei doi fii
26 ianuarie: Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Xenofont și soția sa, Maria, dar și pe cei doi fii În...
26 ianuarie: Ziua internațională a soțului. Un bun prilej să îi faceți o surpriză partenerului de viață
26 ianuarie: Ziua internațională a soțului. Un bun prilej să îi faceți o surpriză partenerului de viață Ziua internațională a...