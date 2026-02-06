VIDEO | Albaiulianca Naomi Leister și Denis Dorobanțu, câștigătorul sezonului 4 de la „Casa iubirii”, gest impresionant pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia: Au donat 400 de kg de hrană Asociației ,,Prietenii lui Azor” și Adăpostului public
Albaiulianca Naomi Leister și Denis Dorobanțu, câștigătorul sezonului 4 de la „Casa iubirii”, gest impresionant pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia: Au donat 400 de kg de hrană Asociației ,,Prietenii lui Azor” și Adăpostului public
Denis Dorobanțu, câștigătorul sezonului 4 „Casa iubirii” și iubita lui, albaiulianca Naomi Leister, au donat joi, 6 februarie 2026, 400 de kilograme de mâncare cățeilor din Adăpostul public din Alba Iulia.
Din marele premiu în valoare de 100.000 de lei câștigat, tânărul a decis să facă un bine patrupedelor fără stăpân care se află în grija Asociației ,,Prietenii lui Azor” din Alba Iulia.
,,Dumnezeu ne-a dat nouă, să dăm și noi mai departe. Nu am schimbat lumea, dar pentru ei a însemnat totul. 400 kg de mâncare donate la un adăpost din Alba Iulia.
Un gest mic pentru noi, o șansă mare pentru ei. Dacă poți ajuta, fă-o. Dacă nu, dă mai departe”, a scris Denis Dorobanțu pe Facebook.
Denis și Naomi au donat 32 de saci de hrană uscată pentru căței și 72 de conserve adăpostului unde tânăra a activat ca și voluntar cu cev timp în urmă.
,,Zilele trecute mi-au intrat și am zis să facem o faptă bună. Naomi a venit cu o idee grozavă: să luăm mâncare pentru un adăpost de câini de la ea, de la Alba Iulia. Pentru cei care vreți să adoptați, și sunteți din Alba Iulia sau din împrejurimi, puteți să veniți la acest adăpost, să o faceți cu drag. Ne-am gândit că oare niște căței nu merită și ei să mănânce și să aibă o viață mai bună?”, atransmis Denis pe rețelele de socializare.
De asemenea, îndemnul lui Denis și al lui Naomi pentru toată lumea este ,,Nu cumpărați, ADOPTAȚI!”: ,,Puteți să faceți și voi o faptă bună, sunt și cățeluși mici, și căței mai mari, să veniți să adoptați!”, mai spune tânărul.
Naomi a fost voluntar în adăpostul public din Alba Iulia: ,,Aici veneam eu să fac voluntariat! Dacă vreți să donați, puteți intra pe contul de Instagram ,,Prietenii lui Azor”, ei sunt asociația care se ocupă de cățeii de la adăpost, iar când vine vremea frumoasă, dacă nu aveți ce face în weekend-uri și sunteți din Alba Iulia, le dați un telefon și veniți să plimbați cățeii”, a transmis albaiulianca.
