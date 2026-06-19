VIDEO | Alba Iulia este, pentru trei zile, capitala cărții, artei și dialogului cultural: A început cea de-a XVII-a ediție a Târgului de cArte Alba Transilvana
Alba Iulia este, pentru trei zile, capitala cărții, artei și dialogului cultural: A început cea de-a XVII-a ediție a Târgului de cArte Alba Transilvana
Cetatea Marii Uniri și-a deschis din nou porțile pentru iubitorii de literatură, artă și dialog cultural, odată cu desfășurarea celei de-a XVII-a ediții a Târgului de cArte Alba Transilvana, eveniment care are loc în perioada 19–21 iunie 2026, pe esplanada Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.
Timp de trei zile, între orele 10:00 și 20:00, publicul va avea acces la standurile editurilor participante și la un amplu program cultural care reunește lansări de carte, conferințe, întâlniri cu scriitori, ateliere pentru copii și tineri, expoziții, recitaluri, spectacole de teatru și concerte.
Organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, împreună cu numeroși parteneri culturali, Târgul de cArte Alba Transilvana confirmă statutul de cel mai important eveniment dedicat cărții din județul Alba și unul dintre reperele culturale ale regiunii Transilvania.
Deschiderea oficială a ediției din acest an are loc vineri, 19 iunie, într-o atmosferă festivă, pe acordurile Fanfarei Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. Printre primele momente din program se numără expoziția de fotografie „Oameni și locuri”, semnată de Sorin Onișor, precum și expoziția de sculptură „Bone Structure I”, realizată de Anadora Lupo.
Ediția 2026 aduce în fața publicului nume importante ale literaturii române contemporane. Scriitori consacrați precum Varujan Vosganian, Gabriel Chifu, Ioan T. Morar, Vasile Dan, alături de numeroși autori, editori și critici literari, își vor întâlni cititorii în cadrul lansărilor de carte și al dialogurilor culturale. Programul include volume de poezie, proză, eseu, literatură pentru copii și proiecte editoriale din domenii variate.
Un accent deosebit este pus și pe activitățile dedicate celor mici: ateliere de desen, sesiuni de robotică, lansări de carte pentru copii și momente interactive menite să apropie noile generații de universul lecturii. Totodată, organizatorii au pregătit expoziții de artă, recitaluri muzicale și evenimente speciale, printre care se remarcă, în premieră, Gala Poeziei Române Contemporane și Stand Up Poetry.
Prin diversitatea manifestărilor și prin prezența unor personalități marcante ale vieții culturale românești, Târgul de cArte Alba Transilvana transformă, pentru trei zile, Alba Iulia într-un veritabil spațiu al dialogului dintre scriitori, artiști, editori și public.
Mai mult decât un simplu târg de carte, evenimentul rămâne o celebrare a culturii scrise și o invitație deschisă către descoperire, lectură și întâlnirea directă cu oamenii care dau viață lumii cărților.
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