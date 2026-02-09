VIDEO | Declarații-șoc în cazul uciderii milionarului Adrian Kreiner înainte de a fi audiat în premieră al treilea suspect la Curtea de Apel Alba Iulia: ,,Acoperirea perfectă să dea vina pe noi”

Declarații-șoc în cazul uciderii milionarului Adrian Kreiner înainte de a fi audiat în premieră al treilea suspect la Curtea de Apel Alba Iulia: ,,Acoperirea perfectă să dea vina pe noi”

Moment important, luni, 9 februarie 2026, la Curtea de Apel Alba Iulia, unde se judecă dosarul privind moartea milionarului Adrian Kreiner.

Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri, Cosmin Zuleam, fugit din țară imediat după crimă, urma să fie audiat pentru prima dată în acest caz și poate prezenta propria variantă asupra celor întâmplate.

La instanța superioară au fost făcute declarații șocante.

Laurențiu Ghiță, unul dintre suspecții de crimă:

,,Au făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi. Ea este criminala. Este diabolică”, a spus Laurențiu Ghiță, unul dintre cei trei suspecți de crimă, despre Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Kreiner.

Fugit din țară după uciderea lui Kreiner, Cosmin Zuleam a fost condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare. El a fost prins în Bali și va face declarații pentru prima oară, direct în fața magistraților care judecă apelul în dosarul crimei.

Anchetatorii urmăresc cu atenție procesul, pentru a afla dacă nu cumva și iubita lui Kreiner a avut vreun rol. Întrebarea a apărut după ce Adriana Viliginschi, psiholog de profesie, a devenit suspectă într-o altă crimă – este bănuită ca a sfătuit-o pe Amiana Paștină cum să-și ucidă mama.

,,La termenul de judecată de astăzi, Curtea de Apel Alba Iulia a luat în discuție menținerea arestării preventive pentru cei trei inculpați, judecați în stare de arest preventiv, urmând să se pronunțe în cursul zilei de astăzi.

Pentru judecarea cauzei aflate în apel la Curtea de Apel s-a stabilit un nou termen de judecată, la data de 4 martie, având în vedere cererile de amânare formulate de avocați, apreciate de instanță ca fiind întemeiate”, a transmis Cosmin Muntean, expert în cadrul Biroului de Informare și Relații Publice al Curții de Apel Alba Iulia.

