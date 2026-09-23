VIDEO | Adolescent de 19 ani, din Blaj, reținut pentru furt calificat: A sărit gardul și a sustras produse alimentare de 100 de lei, dintr-o anexă gospodărească
Adolescent de 19 ani, din Blaj, reținut pentru furt calificat: A sărit gardul și a sustras produse alimentare de 100 de lei, dintr-o anexă gospodărească
Un adolescent de 19 ani, din Blaj, a fost reținut de polițiști pentru furt calificat. A sărit gardul și a sustras produse alimentare de 100 de lei, dintr-o anexă gospodărească.
Potrivit IPJ Alba, la data de 22 septembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au reținut un tânăr, în vârstă de 19 ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 21/22 septembrie 2026, tânărul ar fi pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea unui bărbat și ar fi sustras mai multe produse alimentare dintr-o anexă gospodărească, în valoare de aproximativ 100 de lei.
În cursul zilei de azi, 23 septembrie 2026, bărbatul va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, în vederea dispunerii măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.
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