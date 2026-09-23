Bărbat din Meteș, condamnmat la închisoare pentru furt calificat în formă continuată, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Cât va sta după gratii

Un bărbat din Meteș, condamnmat la închisoare pentru furt calificat în formă continuată, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 22 septembrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din comuna Meteș, județul Alba, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 22 septembrie 2026, de către Judecătoria Blaj.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

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