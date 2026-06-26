VIDEO | Adio “cașcarabetelor” din Piața Tricolorului: Ar urma să fie relocate „dincolo de șanțul cetății”. Ce spune primarul Gabriel Pleșa

Adio “cașcarabetelor” din Piața Tricolorului: Ar urma să fie relocate „dincolo de șanțul cetății”. Ce spune primarul Gabriel Pleșa

Administrația locală din Alba Iulia ia în considerare relocarea trăsurilor din Piața Tricolorului, potrivit unei declarații a primarului municipiului, Gabriel Pleșa, făcută vineri, 26 iunie 2026.

Mai exact, edilul a transmis că acestea ar putea fi mutate complet din piața menționată. El a precizat că trăsurile ar urma să fie relocate „dincolo de șanțul cetății”, în aceeași zonă de activitate.

Unul dintre motivele invocate este eliberarea completă a Pieței Tricolorului, astfel încât trăsurile să nu mai afecteze desfășurarea evenimentelor. De asemenea, se urmărește și îmbunătățirea aspectului estetic al zonei.

„Vom lua în considerare ca în Piața Tricolorului să relocăm aceste trăsuri, care, da, au fost câștigate prin licitație. Într-o discuție cu arhitectul-șef, probabil că o să le relocăm dincolo de șanțul cetății, cam în aceeași poziție, în așa fel încât această piață să rămână complet liberă.”, a explicat Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, pentru ziarulunirea.ro.

Reamintim că, prezent la Alba Iulia în aprilie 2026, Horia Constantinescu, fost șef al Protecției Consumatorilor, a făcut un dur rechizitoriu spațiilor comerciale din Cetatea Alba Carolina, pe care le-a numit “cașcarabete”.

„Trebuie să vizitați orașul Alba Iulia. Poate că, până ajungeți dumneavoastră aici, administrația publică locală va face minuni cu punctele de atracție turistică.

Cetatea, la acest moment, are valoarea istorică pe care o știm. Dar, pare-se, are și dușmani nevăzuți care încearcă, constant, să o degradeze. Plină de dughene, întreaga zonă pietonală încearcă din răsputeri ca, prin aroma langoșului cu brânză, să atragă – probabil – turiști din zona nordică a Europei. Să-i familiarizăm, desigur, cu „alesele” noastre bucate… de la bâlci. Pentru că atât am înțeles, până acum, din ce înseamnă punerea în valoare a unui patrimoniu”, spune Horia Constantinescu.”, spunea atunci Horia Constantinescu, fost șef al Protecției Consumatorilor.

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