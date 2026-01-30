VIDEO | Acțiune cu efective mărite, pe raza localităților Jidvei-Veseuș-Cetatea de Baltă-Tătârlaua. Polițiștii au dat amenzi de peste 16.600 lei și au verificat aproape 150 de persoane

Acțiune cu efective mărite, pe raza localităților Jidvei-Veseuș-Cetatea de Baltă-Tătârlaua. Polițiștii au dat amenzi de peste 16.600 lei și au verificat aproape 150 de persoane

Polițiștii din Blaj au dat amenzi de peste 16.600 de lei în urma unei acțiuni cu efective mărite organizată pe raza localităților Jidvei-Veseuș- Cetatea de Baltă-Tătârlaua. Aproape 150 de persoane au fost verificate de oamenii legii.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 ianuarie 2026, în intervalul orar 15.00-18.00, Poliția Municipiului Blaj a organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza localităților Jidvei-Veseuș-Cetatea de Baltă-Tătârlaua, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 149 de verificări de persoane, au fost verificate 105 autovehicule și au fost constatate 53 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 16.610 lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.

