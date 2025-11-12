VIDEO | Acțiune a polițiștilor din Alba pentru combaterea încălcării regimului de viteză: Amenzi de peste 16.000 de lei pentru șoferi

Acțiune a polițiștilor din Alba pentru combaterea încălcării regimului de viteză: Amenzi de peste 16.000 de lei pentru șoferi

Astăzi, 12 noiembrie 2025, polițiștii rutieri din județul Alba au organizat o acțiune, cu efective mărite, pe raza județului, în vederea combaterii încălcării regimului legal de viteză. De asemenea, acțiunea a vizat și creșterea gradului de disciplină rutieră în rândul conducătorilor de autovehicule înmatriculate în alte state.

În cadrul acțiunii, au fost constatate 57 de abateri de natură contravențională, dintre care 50 pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 7 pentru alte abateri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 16.562 de lei.

Ca de fiecare dată, polițiștii au fost prezenți în zonele cu trafic intens și au purtat discuții cu cei care dețin permis de conducere, oferindu-le recomandări privind respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament responsabil în trafic.

