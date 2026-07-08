8 iulie 2026 | Cod galben de furtuni în Alba și alte județe din țară: Vijelii, averse și grindină, până miercuri noaptea. Rafale de până la 80 km/h

Cod galben de furtuni în Alba și alte județe din țară: Vijelii, averse și grindină, până miercuri noaptea. Rafale de până la 80 km/h

Meteorologii ANM au emis miercuri dimineața o nouă avertizare cod galben de furtuni valabilă în Alba și alte județe din țară, în perioada 8 iulie, ora 10.00 – ora 23.00.

În intervalul menționat vor fi intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Pe parcursul zilei de miercuri (8 iulie) în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50…70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h.

Vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm) pe arii extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea și local în Oltenia și Muntenia.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) vor fi cantități de apă de 15…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

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