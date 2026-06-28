VIDEO | Accident în Alba Iulia: Doi copii aflați pe o trotinetă electrică loviți de o mașină

Un accident rutier s-a produs, în după amiaza zilei de duminică, 28 iunie 2026, pe strada Cloșca din Alba Iulia.

O trotinetă pe care care se aflau doi copii a fost lovită de o mașină.

„Traficul rutier este îngreunat pe strada Cloșca din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier.

Doi minori, în vârstă de 13, respectiv 14 ani, în timp ce se deplasau pe o trotinetă electrică, s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a străzii, fiind surprinși și accidentați de un autoturism.

Minorilor li se acordă îngrijiri medicale la fața locului”, a transmis IPJ Alba la ora 17.57.

UPDATE: Potrivit reporterilor ziarulunirea.ro, copiii au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Nu ar fi suferit răni grave.

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