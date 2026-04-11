VIDEO | A început distribuirea Sfintelor Paști la Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Coadă de zeci de persoane
La Catedrala Încoronării din Alba Iulia a început distribuirea Sfintelor Paști, sâmbătă, 11 aprilie 2026, după-amiaza, de la aproximativ ora 14:30.
Zeci de credincioși s-au strâns sâmbătă după-amiaza pentru a primi Sfintele Paști, distribuirea acestora începând de la ora 14:30, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Coada a fost una imensă, formată pe două rânduri.
,,Paștile” sunt fi distribuite:
*în Sâmbăta Mare (11 aprilie), în intervalul 15:00–18:00
*în Duminica Sfintei Învieri (12 aprilie), între orele 03:00–03:30 și 10:00–12:00
De asemenea, în Sfânta și Marea Sâmbătă (11 aprilie), la orele serii, o delegație a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei va fi prezentă la Aeroportul Internațional din Sibiu, de unde va fi adusă Sfânta Lumină de la Ierusalim.
Delegația Eparhiei va ajunge la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia cu aproximativ două ore și jumătate înainte de Slujba Sfintei Învieri.
