VIDEO | A fost semnat contractul pentru realizarea parcului fotovoltaic de la Blaj: „În maximum 6 luni, vom produce energie verde pentru consumul public!”
A fost semnat contractul pentru realizarea parcului fotovoltaic de la Blaj: „În maximum 6 luni, vom produce energie verde pentru consumul public!”
A fost semnat contractul pentru realizarea parcului fotovoltaic de la Blaj: „În maximum 6 luni, vom produce energie verde pentru consumul public!”, a anunțat, marți, 17 martie 2026 primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
„Astăzi am semnat un proiect foarte important pentru viitorul Blajului. Este vorba despre parcul fotovoltaic, adică producerea de energie electrică din surse regenerabile pentru autoconsum. Este un proiect pe care l-am câștigat în urmă cu 2 ani de zile. Execuția va începe la data de 1 aprilie.
Este un proiect în valoare de 6,5 milioane de lei, cu TVA, din care partea noastră este undeva la 8%. Este un proiect care a fost calculat în funcție de consumul pe ultimii 5 ani de zile a tot ce înseamnă consum de energie electrică public la Blaj: școală, spital, iluminat public, primărie, bazin de not, tot ceea ce înseamnă iluminat public.
Terminul de finalizare este de 6 luni de zile. Are o capacitate de aproximativ 1 MW.
Odată finalizată, acest proiect va face ca, pe autoconsum, municipiul Blaj să fie acoperit în proporție de peste 80%. Vom depune pentru acest proiect, pentru că acum este în dezbatere publică, ghidul și achiziționarea de baterii. În cazul în care nu vom reuși să le achiziționăm prin Fondul de Mediu, o să le achiziționăm direct, pe fondurile proprii, pentru că eu consider că acele comunități care nu-și asigură consumul de energie electrică într-o proporție de minimum 90% nu au viitor. Sunt niște administrații în care sursele financiare vor fi cheltuite mult pentru utilități, mai ales ținând cont de ceea ce se întâmplă la nivel mondial cu prețul utilităților de energie electrică, gaz, petrol și așa mai departe.
Deși a durat un pic mult procedura de achiziție, sunt foarte mulțumit că astăzi am reușit să semnăm contractul și că de la 1 aprilie apucăm de treabă. O să vă ținem la curent cu desfășurarea procesului și eu sper că în maxim 3-4 luni, deși avem 6 luni de zile la dispoziție, să putem să îi facem recepția și să putem să producem energie electrică pentru Blaj”, a ptrecizat primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
foto: arhivă (cu rol ilistrativ)
VIDEO | A fost semnat contractul pentru realizarea parcului fotovoltaic de la Blaj: „În maximum 6 luni, vom produce energie verde pentru consumul public!”
A fost semnat contractul pentru realizarea parcului fotovoltaic de la Blaj: „În maximum 6 luni, vom produce energie verde pentru...
