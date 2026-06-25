Curier Județean

VIDEO | A condus ,,beat mangă” și fără permis, a blocat cu mașina o stradă și s-a dus acasă: Tânăr din Blaj, ,,săltat” de polițiști de la domiciliu și reținut pentru 24 de ore

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

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A condus ,,beat mangă” și fără permis, a blocat cu mașina o stradă și s-a dus acasă: Tânăr din Blaj, ,,săltat” de polițiști de la domiciliu și reținut pentru 24 de ore

Un tânăr din Blaj a fost ,,săltat” de polițiști de la domiciliu și reținut pentru 24 de ore după ce a condus ,,beat mangă” și fără permis, a blocat cu mașina o stradă și s-a dus acasă.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 24 iunie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În dimineața zilei de 24 iunie 2026, în jurul orei 06.20, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au fost sesizați de către un cetățean cu privire la faptul că, pe strada Mitropolit Ioan Vancea, un autoturism blochează circulația.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, nefiind identificat conducătorul auto.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști, acesta a fost identificat, la domiciliul său, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 25 de ani.

Verificările au relevat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,02 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Astăzi, 25 iunie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru fi dispuse măsuri legale.

Cercetările sunt continuate.

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