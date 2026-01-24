VIDEO | 167 de ani de la MICA UNIRE, sărbătoriți la Alba Iulia. HORA Unirii, evocare istorică și moment artistic susținut de elevii Colegiului Militar, pe esplanada Sălii Unirii
Unirea Principatelor Române din data de 24 ianuarie 1859, cunoscută și sub denumirea de Mica Unire, a fost sărbătorită și în 2026 la Alba Iulia, pe esplanada Sălii Unirii, printr-un eveniment menit să readucă în atenţia publicului importanţa acestei date.
Citește și: 24 ianuarie 1859: Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza
Unirea cea mică de la 1859 şi reformele lui Alexandru Ioan Cuza au pus bazele României moderne, constituind primul pas spre evenimentul de la 1918, Marea Unire.
Evenimentul prin care albaiulienii au dorit să rememoreze evenimentele de la 24 ianuarie 1859, s-a desfăşurat cu începere de la ora 10.00.
Manifestarea a debutat cu prezentarea onorului și salutul drapelului de luptă, urmate de intonarea Imnului Național al României, după care, într-un cadru solemn, s-a asculatat slujba religioasă în amintirea făuritorilor Unirii din 1859.
A urmat rostirea unei alocuțiuni privind semnificația zilei și de un moment artistic susținut de către elevii Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul”.
Citește și: 24 ianuarie: Mica Unire şi ziua lui Badea Cârţan, un dac coborât de pe Columnă, zi cu dublă semnificație
Evenimentul s-a încheiat cu Hora Unirii interpretată de fanfara Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia.
La finalul evenimentului, pe ritmurile cântecului ”Hai să dăm mână cu mână”, toţi cei prezenţi au încins o horă în faţa Sălii Unirii din Alba Iulia.
