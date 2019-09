Victorie pentru Volei Alba Blaj, 3-0 cu „U” NTT Data Cluj, în primul meci de pregătire, la turneul de la Lugoj

Volei Alba Blaj, deținătoarea eventului național și participantă în grupele Ligii Campionilor ,a debutat cu un succes, 3-0 (25-11, 2 5-22, 25-11), cu U NTT Data Cluj, în primul meci al celei de-a 10-a ediții a Cupei CSM Lugoj.



Formația din „Mica Romă” s-a impus în mai puțin de 60 de o oră de joc, cele mai multe puncte fiind reușite de Ioana Baciu (căpitan în acest joc) – 23, Ramona Rus și Sanja Popović Gamma – câte 10 puncte și Francesca Alupei, cu 8 puncte.

Antrenorul Darko Zakoč a folosit următoarea echipă: Aleksandra Ćirović – Sanja Popović Gamma, Francesca Alupei, Ioana Baciu (cpt.), Ramona Rus, Noemi Oiwoh – Silvija Popović (libero). Au mai jucat: Sanja Bursać Gommans și Ștefania Cheluță.

Cupa CSM Lugoj, eveniment de tradiție al sportului lugojean, a ajuns la borna “10”, una jubiliară, și va reuni la start, în sala “I.K. Ghermănescu”, două campioane naționale, Volei Alba Blaj – echipa ultimilor ani în România, respectiv OK Zeleznicar Lajkovac, câștigătoarea titlului în Serbia, invitatele de gală ale competiției de pregătire ce le mai cuprinde pe gazdele de la CSM Lugoj și U NTT Data Cluj (un partener constant de pregătire al bănățencelor în ultima perioadă). Echipa din “Mica Romă” va deschide turneul cu meciul împotriva grupării clujene și îl va închide împotriva grupării lugojene, care, cu acest prilej, în a doua zi, își va prezenta lotul.

Programul jocurilor este următorul: *vineri, 27 septembrie, ora 16.30: U NTT Data Cluj – CSM VOLEI ALBA BLAJ; ora 18.45: OK Zeleznicar Lajkovac – CSM Lugoj; *sâmbătă, 28 septembrie, ora 16.00: VOLEI ALBA BLAJ – OK Zeleznicar Lajkovac; 17.45, prezentarea lotului CSM Lugoj; ora 18.45: CSM Lugoj – U NTT Data Cluj; *duminică, 29 septembrie, ora 10.30: OK Zeleznicar Lajkovac – U NTT Data Cluj; ora 12.45: CSM Lugoj – VOLEI ALBA BLAJ, meci urmat de festivitatea de premiere.