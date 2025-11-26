Victimele violenței domestice vor putea primi terapie psihologică gratuită. Ședințele ar putea fi decontate integral prin sistemul de sănătate
Victimele violenței domestice vor putea primi terapie psihologică gratuită. Ședințele ar putea fi decontate integral prin sistemul de sănătate
Victimele violenței domestice care beneficiază de ordin de protecție ar putea primi consiliere psihologică gratuită, potrivit unei noi propuneri legislative depuse în Parlament. Proiectul, introdus marți în Senat de deputata PNL Raluca Turcan și senatoarea PSD Victoria Stoiciu, urmărește ca ședințele de psihologie să fie decontate integral prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
Inițiativa legislativă completează Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a fost depusă chiar în ziua dedicată, la nivel internațional, combaterii violenței împotriva femeilor. Conform proiectului, toate persoanele pentru care a fost emis un ordin de protecție, provizoriu sau definitiv, ar urma să aibă acces gratuit la terapie, fără a depinde de ONG-uri sau de centrele specializate existente.
Citește și: Victimele violenței domestice scapă de taxa de timbru la divorț și partaj. Camera Deputaților a adoptat legea, care le oferă și subvenții, ajutor de chirie și vouchere pentru mame
„Proiectul își propune să fie un sprijin real pentru victimele violenței domestice. Prin el, consilierea psihologică devine accesibilă tuturor celor cu un ordin de protecție, fiind decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate”, a transmis Raluca Turcan pe Facebook.
Deputata liberală a explicat și de ce consideră necesară modificarea legislativă: „Astăzi, multe femei care trăiesc în teroare (mame, fiice, prietene) primesc sprijin psihologic doar în centre specializate sau prin organizații nonguvernamentale. Prea puține ajung acolo, prea multe rămân singure. Extindem accesul la sprijin psihologic pentru toate victimele care au protecție legală”.
Raluca Turcan a subliniat și impactul emoțional major pe care îl au agresiunile asupra victimelor: „Nimeni care nu a trăit violența nu poate înțelege pe deplin ce înseamnă: femei care adorm temându-se de noi agresiuni, femei care își cresc copiii tremurând la fiecare zgomot, femei care tac din rușine sau teamă. Au nevoie nu doar de protecție fizică, ci și de un drum spre vindecare”.
Parlamentara a enumerat și principalele beneficii ale inițiativei: reducerea riscului ca victimele să renunțe la terapie din motive financiare, acordarea intervențiilor psihologice imediat după emiterea ordinului de protecție și asumarea de către stat a unui rol activ în recuperarea victimelor. „Impactul bugetar este redus, dar impactul social este uriaș”, a mai precizat Turcan.
Proiectul urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, for decizional în acest caz.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Clarificarea situațiilor în care nu se acordă despăgubiri pentru pesta porcină: Proiectul de lege
Clarificarea situațiilor în care nu se acordă despăgubiri pentru pesta porcină: Proiectul de lege Un proiect de lege care clarifică situațiile în care nu se acordă despăgubiri în cazul pestei porcine africane a fost adoptat, miercuri, 26 noiembrie, de plenul Camerei Deputaților. Citește și: DSVSA Alba: Examenul trichineloscopic este obligatoriu pentru porcii crescuți și sacrificați […]
ANAF face controale la OnlyFans și alte platforme de videochat. Venituri de peste 64 de milioane de lei, nedeclarate
ANAF face controale la OnlyFans și alte platforme de videochat. Venituri de peste 64 de lei, nedeclarate Peste 100 de persoane care activează pe OnlyFans și LiveJasmine au intrat în vizorul ANAF pentru venituri nedeclarate de 64,25 milioane de lei. Inspectorii Antifraudă au calculat că aceștia datorează statului aproximativ 7,9 milioane de lei sub formă […]
Data la care intră cei 500 de lei pe cardurile educaționale ale elevilor. Sumele ar putea fi încărcate la începutul lunii viitoare
Data la care intră cei 500 de lei pe cardurile educaționale ale elevilor Deblocarea sumelor de 500 de lei destinate preșcolarilor și elevilor defavorizați care beneficiază de cardurile educaționale urmează să aibă loc în perioada imediat următoare, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Procesul a fost întârziat din cauza unor probleme la baza […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Clarificarea situațiilor în care nu se acordă despăgubiri pentru pesta porcină: Proiectul de lege
Clarificarea situațiilor în care nu se acordă despăgubiri pentru pesta porcină: Proiectul de lege Un proiect de lege care clarifică...
ANAF face controale la OnlyFans și alte platforme de videochat. Venituri de peste 64 de milioane de lei, nedeclarate
ANAF face controale la OnlyFans și alte platforme de videochat. Venituri de peste 64 de lei, nedeclarate Peste 100 de...
Știrea Zilei
RESTRICȚII de circulație de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia. Lista străzilor închise pentru evenimentele de Ziua Națională și limitările de trafic
RESTRICȚII de circulație de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia. Lista străzilor închise de Ziua Națională și limitările de trafic...
Procurorii DIICOT și polițiștii BCCO Alba Iulia, percheziții în Sibiu într-un dosar de trafic de droguri de mare risc: Două persoane ar fi vândut substanțele interzise cu 100-150 lei
Procurorii DIICOT și polițiștii BCCO Alba Iulia, percheziții în Sibiu într-un dosar de trafic de droguri de mare risc: Două...
Curier Județean
Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii
Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al...
FOTO | Două eleve de la Colegiul Militar din Alba Iulia, trofeul secțiunii „Proză scurtă” și mențiune la Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării”
Două eleve de la Colegiul Militar din Alba Iulia, trofeul secțiunii „Proză scurtă” și mențiune la Concursul Național de Creație...
Politică Administrație
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...
Opinii Comentarii
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...
26 noiembrie | Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine
Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine Sfântul Stelian, prăznuit la 26 noiembrie, este cunoscut drept mare...