Victimele violenței domestice vor putea primi terapie psihologică gratuită. Ședințele ar putea fi decontate integral prin sistemul de sănătate

Victimele violenței domestice care beneficiază de ordin de protecție ar putea primi consiliere psihologică gratuită, potrivit unei noi propuneri legislative depuse în Parlament. Proiectul, introdus marți în Senat de deputata PNL Raluca Turcan și senatoarea PSD Victoria Stoiciu, urmărește ca ședințele de psihologie să fie decontate integral prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Inițiativa legislativă completează Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a fost depusă chiar în ziua dedicată, la nivel internațional, combaterii violenței împotriva femeilor. Conform proiectului, toate persoanele pentru care a fost emis un ordin de protecție, provizoriu sau definitiv, ar urma să aibă acces gratuit la terapie, fără a depinde de ONG-uri sau de centrele specializate existente.

„Proiectul își propune să fie un sprijin real pentru victimele violenței domestice. Prin el, consilierea psihologică devine accesibilă tuturor celor cu un ordin de protecție, fiind decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate”, a transmis Raluca Turcan pe Facebook.

Deputata liberală a explicat și de ce consideră necesară modificarea legislativă: „Astăzi, multe femei care trăiesc în teroare (mame, fiice, prietene) primesc sprijin psihologic doar în centre specializate sau prin organizații nonguvernamentale. Prea puține ajung acolo, prea multe rămân singure. Extindem accesul la sprijin psihologic pentru toate victimele care au protecție legală”.

Raluca Turcan a subliniat și impactul emoțional major pe care îl au agresiunile asupra victimelor: „Nimeni care nu a trăit violența nu poate înțelege pe deplin ce înseamnă: femei care adorm temându-se de noi agresiuni, femei care își cresc copiii tremurând la fiecare zgomot, femei care tac din rușine sau teamă. Au nevoie nu doar de protecție fizică, ci și de un drum spre vindecare”.

Parlamentara a enumerat și principalele beneficii ale inițiativei: reducerea riscului ca victimele să renunțe la terapie din motive financiare, acordarea intervențiilor psihologice imediat după emiterea ordinului de protecție și asumarea de către stat a unui rol activ în recuperarea victimelor. „Impactul bugetar este redus, dar impactul social este uriaș”, a mai precizat Turcan.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

