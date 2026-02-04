Venituri de peste 1 milion de lei realizate în 2025 din activitatea laboratorului DSVSA Alba la solicitarea operatorilor economici

În 2025 activitatea laboratorului DSVSA Alba pentru depistarea bolilor la animale și protejarea sănătății consumatorilor a fost una intensă.

Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a desfășurat, pe parcursul anului 2025, o activitate susținută în domeniul sănătății animalelor și al siguranței alimentelor, având ca obiectiv principal protejarea sănătății publice.

În cursul anului trecut au fost efectuate investigații de laborator, atât în cadrul programelor oficiale de supraveghere, cât și la solicitarea operatorilor economici, pe probe provenite de la animale și produse alimentare din județul Alba, precum și din alte județe ale țării.

Analizele de laborator au avut ca scop depistarea bolilor la animale și protejarea sănătății consumatorilor, prin supravegherea conformității produselor alimentare destinate consumului uman.

Sănătatea animalelor

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, au fost efectuate investigații pentru bolile virale, bacteriene, parazitare, encefalopatii spongiforme transmisibile (EST-uri) la animalele domestice si sălbatice în baza Programului de supraveghere. Probele au provenit atât din județul Alba, cât și din alte județe arondate (Sibiu, Arad, Timiș, Mureș, Caraș-Severin).

Analizele de laborator au permis diagnosticarea la timp a unor boli la animale, între care:

• anemie infecțioasă ecvină;

• leucoză enzootică bovină;

• pestă porcină africană la porci domestici și mistreți;

• infecții bacteriene și parazitare la bovine, ovine, caprine, păsări și albine.

Activitatea de supraveghere a contribuit la identificarea rapidă a focarelor, la aplicarea măsurilor sanitar-veterinare prevăzute de legislația în vigoare și la limitarea riscurilor pentru sănătatea animalelor și a populației.

Activitatea s-a bazat pe prelevarea și analiza de probe biologice – precum sânge, ser, organe, fecale, apă, furaje, probe de mediu – recoltate în cadrul programului oficial de supraveghere, al programului de autocontrol sau la cererea medicilor veterinari și a proprietarilor de animale.

Siguranța alimentelor

În domeniul siguranței alimentelor, au fost analizate produse alimentare atât în cadrul controalelor oficiale, cât și la solicitarea operatorilor din sectorul alimentar, în vederea verificării conformității produselor destinate consumului uman.

Analizele au vizat:

• Controlul microbiologic, în urma căruia au fost identificați, în unele cazuri, germeni patogeni precum Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter spp. sau Escherichia coli, dar și germeni martori ai unei igiene deficitare pe suprafețele care vin în contact cu alimentele, precum și în spatiile de producție (flora totală aeroba, enterobacterii și bacterii coliforme), peste limitele admise de legislația sanitar-veterinara în vigoare.

• Analize fizico-chimice, atât pentru determinarea prospețimii produselor alimentare, cât și pentru determinarea compoziției acestora, în scopul verificării concordanței între parametrii fizico-chimici specificați pe etichetă și cei determinați.

• Reziduuri de antibiotice (betalactamice) din țesuturi, lapte, ouă pentru probe prelevate în cadrul controlului oficial (probe afluite din întreaga țara) în baza unor Programe Naționale de control bazat pe riscuri pentru producția din Romania (PNCR) și a planului național pentru supravegherea randomizată, cu scopul de a monitoriza o gamă largă de substanțe (PNSR), plan stabilit de către Comunitatea Europeana.

• Controlul de alte reziduuri și contaminanți de origine animală (aflatoxina M1 din lapte crud, lapte de consum) și contaminanți de origine non-animală (toate categoriile de micotoxine: deoxinivalenol, zearalenonă, ochratoxină, fumonisină și toxină T2/HT2)

Pentru aceste categorii de alimente, testele efectuate au arătat că nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor maxime admise, conform reglementărilor europene în vigoare.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, din analizele de laborator efectuate la solicitarea operatorilor economici, au fost realizate venituri de peste 1 milion de lei.

Având în vedere numărul mare de animale la nivelul județului Alba, precum și creșterea numărului unităților din domeniul alimentar, LSVSA Alba va avea o activitate intensă și în anul 2026. Aceasta va viza prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică, protejarea sănătății animalelor și asigurarea siguranței alimentelor puse pe piață, prin realizarea supravegherii sanitar-veterinare de la fermă la furculiță, se arată într-un comunicat de presă.

