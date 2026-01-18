Curier Județean

Vârstnic din Cricău, REȚINUT de polițiști: Și-a amenințat soția cu moartea. Este cercetat de oamenii legii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un bărbat, de 65 de ani, a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi amenințat cu moartea soția, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu. Este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

La data de 17 ianuarie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din localitatea Cricău, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare. 

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 17 ianuarie 2026, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, bărbatul, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, ar fi amenințat-o cu moartea pe soția sa, în vârstă de 63 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

