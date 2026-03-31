Vârstnic de 71 de ani, din Sântimbru, REȚINUT de polițiști: Ar fi efectuat patru transporturi ilegale de material lemnos

Un vârstnic de 71 de ani, din Sântimbru, a fost reținut de polițiști după ce ar fi efectuat patru transporturi ilegale de material lemnos. Oamenii legii au indisponibilizat și autoutilitara.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 martie 2026, polițiștii Serviciului de Ordine Publică au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 71 de ani, din localitatea Sântimbru, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire a materialelor lemnoase sau fără proveniență legală și participație improprie la comiterea infracțiunii de introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice în sistemul integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecințe juridice.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 18 noiembrie 2025 – 27 martie 2026, bărbatul, în vârstă de 71 de ani, ar fi efectuat patru transporturi ilegale de material lemnos, în valoare totală de 2.424 de lei.

În scopul producerii unor consecințe juridice, bărbatul ar fi furnizat informații neadevărate emitentului avizelor cu privire la destinatarii reali și locurile de descărcare a materialelor lemnoase transportate.

Polițiștii au indisponibilizat autoutilitara folosită pentru efectuarea transporturilor de material lemnos.

Cercetările sunt continuate.

