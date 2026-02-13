Vârstnic de 64 de ani, din Sebeș, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolui: Cu ce alcoolemie conducea mașina pe o stradă din Petrești
Un vârstnic de 64 de ani din Sebeș a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului.
Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, în jurul orei 19.50, polițiștii rutieri din municipiul Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.
Polițiștii rutieri din municipiul Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Zorilor din localitatea Petrești, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 64 de ani, din municipiul Sebeș.
În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,81 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
