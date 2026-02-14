Vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, cercetat de polițiști: A fost prins conducând un ATV fără a avea permis de conducere

Un vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, este cercetat de polițiști după ce a fost prins conducând un ATV fără a avea permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 februarie 2026, în jurul orei 10.40, polițiștii din orașul Baia de Arieș au oprit, pentru control, pe raza localității Sartăș, un ATV condus de un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din orașul Baia de Arieș.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

