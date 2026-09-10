„Vânătoarea” pierderilor de apă, accelerată în teren de operatorul regional din Alba: Investiție de aproape 1 milion de euro
„Vânătoarea” pierderilor de apă, accelerată în teren de operatorul regional din Alba: Investiție de aproape 1 milion de euro
Apa CTTA SA Alba Iulia pregătește o achiziție de aproape 1 milion de euro pentru echipamente de ultimă generație destinate reducerii pierderilor din rețelele de apă și intervențiilor la sistemul de canalizare.
Operatorul regional a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o procedură de achiziție de echipamente și utilaje în valoare estimată de 4.960.000 lei (echivalentul a aproape 1 milion de euro), fără TVA, contractul fiind împărțit pe mai multe componente.
Investiția include un autovehicul 4×4 pentru transportul echipamentelor de detecție, sisteme electronice pentru identificarea scurgerilor, aparatură pentru măsurarea debitelor și presiunilor, echipamente de video-inspecție a conductelor și o autospecială grea pentru curățarea canalizării.
„Vânătoarea” pierderilor de apă se mută în teren
Primul lot prevede achiziția unui vehicul utilitar 4×4, echipat cu motor turbodiesel de cel puțin 130 kW, transmisie automată cu minimum 8+1 trepte și normă de poluare Euro 6. Autovehiculul va fi special amenajat pentru transportul și utilizarea echipamentelor de detecție a pierderilor.
În dotare vor intra cel puțin 60 de înregistratoare-logger, conectate la o platformă software găzduită în cloud pentru o perioadă de minimum cinci ani. Dispozitivele vor putea fi instalate direct pe rețeaua de apă și vor transmite date în timp real către o platformă online.
Prin analiza zgomotelor produse de scurgerile din conducte, echipele Apa CTTA vor putea identifica mai rapid zonele în care există suspiciuni de avarii sau pierderi de apă.
Pentru localizarea exactă a unei scurgeri va fi achiziționat și un corelator profesional, dotat cu senzori, multi-senzori și hidrofon. Echipamentul poate determina poziția și traseul unei pierderi prin analiza semnalelor mecanice produse în conducte.
Echipamente pentru „a vedea” ce se întâmplă sub asfalt
Lista dotărilor include și un locator feromagnetic, capabil să identifice capace de cămine îngropate sau alte obiecte metalice ascunse în sol, până la o adâncime de minimum 4,8 metri.
Apa CTTA va achiziționa și un sistem de video-inspecție rapidă a conductelor, care va permite verificarea interiorului rețelelor fără intervenții distructive.
La acestea se adaugă două debitmetre ultrasonice mobile, un aparat pentru măsurarea grosimii pereților conductelor și cinci dataloggere cu senzori de presiune integrați.
Utilaj de 28 de tone pentru canalizări
Cea mai spectaculoasă piesă a achiziției este însă o autospecială combinată pentru curățarea canalelor, cu o masă totală maximă de cel puțin 28 de tone.
Utilajul va fi echipat cu pompă de înaltă presiune și pompă de vid, tambur pentru furtunul de aspirație cu o lungime de minimum 25 de metri și un braț combinat cu rotire hidraulică.
Practic, autospeciala va putea fi folosită pentru desfundarea, aspirarea și curățarea rețelelor de canalizare, reducând timpul necesar intervențiilor și dependența de echipamente mai puțin performante.
Pentru vehicule, documentația prevede garanții de 12, respectiv 24 de luni, în funcție de echipament. Toate produsele trebuie livrate în termen de cel mult șapte luni de la semnarea contractului.
Investiția urmărește, în principal, două obiective: identificarea rapidă a pierderilor de apă din rețele și eficientizarea intervențiilor pe canalizare, două dintre problemele care generează costuri importante pentru operatorii de apă și canalizare.
foto: arhivă
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