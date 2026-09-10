CNAS recunoaște eroarea din platforma eSănătateaMea, unde apărea formularea „Asigurat. Handicapat”: ,,Regretăm această situație și ne cerem scuze tuturor persoanelor afectate”

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat joi, 10 septembrie 2026, un mesaj, pe o rețea de socializare, prin care își cerce scuze pentru ,,formularea greșită și regretabilă” afișată în portalul eSănătateaMea.

Gestul vine ca urmare a unui articol publicat de HotNews care a scos la iveală că în momentul înscrierii unei fete, diagnosticată cu imunodeficiență primară, în platforma E-Sănătatea Mea, statutul în contul ei din platformă era de „Asigurat. Handicapat”.

Mesajul integral publicat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate precizează că formularea greșită și regretabilă afișată în portalul eSănătateaMea pentru listarea categoriei persoanelor cu handicap este rezultatul exclusiv al unei erori tehnice de afișare a unei categorii din nomenclatorul sistemului informatic.

Regretăm această situație și ne cerem scuze tuturor persoanelor afectate prin formularea afișată. Comunicarea instituțiilor publice, inclusiv prin intermediul platformelor digitale, trebuie să respecte demnitatea tuturor categoriilor sociale și să nu aducă atingere niciunei persoane sau categorii sociale.

Am dispus corectarea de urgență a acestei formulări, astfel încât informația prezentată utilizatorilor portalului să utilizeze un limbaj adecvat și respectuos față de persoanele cu dizabilități.

Subliniem că această situație nu afectează în niciun fel calitatea de asigurat, drepturile persoanelor respective sau accesul acestora la servicii medicale. Este exclusiv o eroare tehnică intervenită la afișarea denumirii categoriei în interfața portalului.

Portalul eSănătateaMea este un proiect nou și reprezintă o dezvoltare tehnică amplă, ce înglobează un set complex de date la nivel național. Portalul se află în prezent într-un proces continuu de îmbunătățire, iar CNAS încurajează utilizatorii să se înroleze în portal pentru a testa funcționalitățile acestuia și a putea transmite feedbackul necesar.

Fiecare sesizare primită de la utilizatori este importantă și ne ajută să corectăm rapid problemele identificate. Digitalizarea sistemului de sănătate trebuie să însemne nu doar tehnologie mai bună, ci și mai mult respect pentru fiecare pacient.

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