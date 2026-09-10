19-20 septembrie 2026 | Festivalul Toamna Cugireană 2026, la Cugir: Concert The Urs, Andia, foc de artificii, spectacol folcloric, târg de producători locali și parada toamnei, la poalele Drăganei. Programul
19-20 septembrie 2026 | Festivalul Toamna Cugireană 2026, la Cugir: Concert The Urs, Andia, foc de artificii, spectacol folcloric, târg de producători locali și parada toamnei, la poalele Drăganei. Programul
A început numărătoarea inversă pentru cel mai așteptat weekend al anului la Cugir. În perioada 19-20 septembrie 2026, urmează o nouă ediție memorabilă a festivalului „Toamna Cugireană”, un eveniment de suflet al locului – două zile intense, pline de energie, cultură, sport, concerte și spectacole – un program complet alături de invitați, dedicat tuturor vârstelor.
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Programul oficial al festivalului
Sâmbătă – 19 septembrie 2026
10:00 – Deschiderea oficială a festivalului – Centrul Cultural Cugir
10.00 -15.00 – Expoziție de industrie și producție locală Cugir – parterul Centrului Cultural
12:00 – 15:00 – MTB Cugir – tură de toamnă cu bicicleta – start zona skatepark, detalii și înscrieri aici [https://www.facebook.com/share/p/1cmuneegm1/](https://www.facebook.com/share/p/1cmuneegm1/)
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12:00 – 00:00 – Distracție pe stadion
-activități pentru copii și cortul tinerilor, artizani și meșteșugari, produse locale.
-concerte: Acoustic Boys, Andia, The Urs, Byron, Dirty Shirt
-în deschidere, Fanfara Cugir, Blue Shadow, clasa de percuție
22.00 Foc de artificii
-clubbing cu DJ Sean Norvis și MC Stelliano – pe tot parcursul zilei
Duminică – 20 septembrie 2026
10:00 – 11:30 – Piața de sus – târgul producătorilor locali, acompaniat de cântec și joc popular – Fanfara Cugir, grupul Mlădițe Cugirene, Ansamblul Câmpul Pâinii, Fluierașii din Șugag
10:00 – 14:00 – Trial off-road pe Dealul Cetate
13:00 – Parada Toamnei pe traseul: Centrul Cultural – bulevard pietonal – stadion parc
14:30 – Spectacol folcloric – stadionul parc
– Sava Negrean Brudașcu, Alina Bica, Ionuț Lupuț, Mihaela Fechete, Ansamblul Folcloric profesionist Dor Românesc cu soliștii: Alina Ceuca, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Domnica Bologa, Mădălina Mârza, Mirela Petruş, Nicolae Cioancă, Silviu Avram, Teodora Florea, Ansamblul profesionist Udvarhely Neptancmuhely, Ansamblul Bârzava Reșița, Ansamblul Bujorii Muntelui Petrila, Fluierașii din Șugag, Taraful Centrului Cultural Cugir, Ansamblul Câmpul Pâinii, grupul Vox Cugir.
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