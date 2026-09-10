Militari români trimiși în Ucraina? Fost ministru al Apărării: „Nu mai speriați românii inutil!”
Militari români trimiși în Ucraina? Fost ministru al Apărării: „Nu mai speriați românii inutil!”
Mihai Fifor, fost ministru PSD al Apărării și vicepreședinte al Comisiei pentru apărare din Camera Deputaților, reacționează la informațiile false apărute în mediul online potrivit cărora România ar urma să trimită militari în Ucraina. Social-democratul îi îndeamnă pe români să verifice astfel de informații din surse oficiale și critică răspândirea unor mesaje alarmiste.
Potrivit lui Mihai Fifor, informațiile vehiculate în spațiul public denaturează o decizie privind participarea unor militari români la un comandament multinațional destinat sprijinirii Ucrainei. În realitate, cei maximum 20 de militari români ar urma să își desfășoare activitatea în Franța și Marea Britanie, și nu pe teritoriul Ucrainei.
„Numai niște iresponsabili se pot juca în felul acesta cu temerile și așa uriașe ale românilor. Într-o societate deja tensionată, într-o perioadă în care războiul se află la granițele noastre de ani buni, ultimul lucru de care avem nevoie este să fabricăm spaime și să le prezentăm oamenilor drept realitate”, a transmis Mihai Fifor într-o postare pe Facebook.
Ce se întâmplă cu militarii români
Fostul ministru al Apărării precizează că militarii români nu vor fi trimiși pe frontul din Ucraina. Participarea României vizează, dacă solicitarea președintelui Nicușor Dan va fi aprobată de Parlament, un comandament multinațional care funcționează în Franța și Regatul Unit.
„Prin această decizie, niciunul dintre acești militari nu este trimis să lupte în Ucraina. România nu trimite soldați pe front, nu intră în război cu Rusia și nu devine parte combatantă în conflictul ruso-ucrainean”, a explicat Mihai Fifor.
Acesta a subliniat că România ar urma să participe cu maximum 20 de militari la structura multinațională, fără ca aceștia să fie desfășurați în Ucraina.
Administrația Prezidențială: informațiile sunt false
Reacția lui Mihai Fifor vine după ce și Administrația Prezidențială a dezmințit informațiile apărute în spațiul online.
Președinția a catalogat mesajele drept „o manipulare alarmistă” și a precizat că acestea distorsionează deliberat o decizie administrativă, cu scopul de a alimenta o teorie nefondată privind implicarea României în conflictul ruso-ucrainean.
Autoritățile recomandă verificarea informațiilor din surse oficiale, în special în cazul unor subiecte sensibile care pot genera panică sau confuzie în rândul populației.
sursa: Mediafax
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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