Mircea Trifan nu mai este director la UM Cugir: Cine îl înlocuiește în funcție

Mircea Trifan nu mai este director general al Uzinei Mecanice (UM) Cugir. Acesta a fost înlocuit din funcție pe fondul problemelor care l-au vizat în ultima perioadă.

Decizia a fost luată joi, 10 septembrie 2026, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație al UM Cugir.

Cel care îl înlocuește în funcție este Daniel Popa, până în acest moment inginer șef în cadrul uzinei.

Schimbarea vine în contextul în care Mircea Trifan ar fi vizat într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA), în care este suspectat de luare de mită. Potrivit informațiilor disponibile, acesta ar fi fost chemat în urmă cu mai bine de o săptămână la sediul central al DNA și ar avea calitatea de inculpat într-un dosar în care este suspectat că ar fi primit mită de la un om de afaceri.

DNA desfășoară o anchetă mai amplă care vizează industria de apărare și, în special, subsidiare ale companiei Romarm. Până în prezent, instituția nu a transmis însă informații oficiale cu privire la această anchetă sau la eventualele persoane vizate.

Până la clarificarea situației de către anchetatori, însă, acuzațiile formulate în cadrul unei anchete penale nu reprezintă o condamnare.

Mircea Trifan a ajuns director general al UM Cugir în august 2022, iar în 2025 a primit un contract de mandat pe patru ani, valabil până în februarie 2029.

foto – UM Cugir (arhivă; cu rol ilustrativ)

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